Evocan primer discurso de Fidel en la ONU

La Habana, 26 sep (ACN) A 65 años del primer discurso pronunciado por Fidel en la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), Cuba evoca hoy la vigencia de sus palabras, que denunciaron la filosofía de la guerra.

En X, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló que la intervención del líder de la Revolución cubana, entonces Primer Ministro, es un referente en la historia de Naciones Unidas.

El Canciller, quien actualmente se encuentra en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en el 80 período de sesiones de la AGNU, destacó también que el discurso marcó la pauta de la Diplomacia Revolucionaria.

Rodríguez Parrilla destacó la recordada frase de la intervención de Fidel: “Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra”.

El 26 de septiembre de 1960, el joven líder de la naciente Revolución cubana, vestido con uniforme guerrillero, subió al podio de la AGNU para un discurso de más de cuatro horas en el cual resaltó el derecho del pueblo cubano a la autodeterminación y a la defensa de su soberanía.

El líder cubano señaló la posición de su Gobierno: "contra el coloniaje, contra la explotación, contra los monopolios, contra el militarismo, contra la carrera armamentista, contra el juego a la guerra".

De acuerdo con reseñas de la prensa de la época, sus palabras fueron interrumpidas unas treinta veces por los aplausos de los delegados a la Asamblea General de la ONU.