Fiscalía rectifica segundo apellido de imputado en Villa Clara

La Habana, 26 sep (ACN) La Fiscalía General de la República emitió una nota aclaratoria sobre la información difundida el pasado 24 de septiembre en relación con el proceso penal abierto por el asesinato del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria Leonel Mesa Rodríguez, ocurrido en el municipio Caibarién, provincia de Villa Clara.

Dicha nota aclaratoria publicada en la web oficial de la entidad judicial, precisó que en la versión inicial se consignó de manera errónea el segundo apellido del imputado, siendo el correcto Nectzary Morales Gálvez, quien permanece asegurado con la medida cautelar de prisión provisional.

La institución informó que se realizaron los análisis correspondientes y se adoptaron las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de errores en futuras comunicaciones oficiales, y reiteró que se practican diligencias de instrucción con el objetivo de reunir los medios de prueba y concluir las investigaciones, en estricto apego a la Constitución y a la Ley del Proceso Penal.

Asimismo, confirmó que ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal competente, con solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron.

La entidad subrayó que continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en defensa de la legalidad, las instituciones y la seguridad ciudadana, e informó que dará seguimiento público al caso en la medida que avancen las investigaciones.

Lea también:

Investigan asesinato de jefe de sector de la PNR en Caibarién

Capturado delincuente que asesinó a miembro de la PNR



Fiscalía actualiza sobre proceso penal por asesinato de capitán de la policía