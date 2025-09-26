Devuelven a Cuba 136 migrantes desde Estados Unidos

La Habana, 26 sep (ACN) Las autoridades de Estados Unidos devolvieron este jueves a Cuba a ciento treinta y seis migrantes irregulares por vía aérea, en cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países, precisó la página del Ministerio del Interior (Minint) en Facebook.

El grupo estuvo integrado por ciento veinticinco hombres y once mujeres, de los cuales cuatro fueron trasladados a los órganos de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país, informó el Minint.

Se trató de la novena operación de este tipo en lo que va de 2025 desde territorio estadounidense, con lo cual suman treinta y siete devoluciones en el presente año desde diferentes naciones de la región, que abarcan a mil ciento cuarenta personas, de ellas novecientas noventa y nueve procedentes de Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica que los acuerdos migratorios firmados en 1984 y actualizados en 1994 y 1995 establecen la entrega por Washington de un mínimo de veinte mil visas anuales para la emigración legal de ciudadanos cubanos, mientras La Habana acepta la devolución de quienes salgan de manera irregular.

Según la Cancillería, estos entendimientos constituyen la base jurídica que rige el tema migratorio bilateral y han sido objeto de rondas periódicas de conversaciones, a pesar de las tensiones políticas y de las medidas unilaterales aplicadas por Estados Unidos.

El gobierno cubano reitera su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, y alerta sobre los riesgos para la vida que representan las salidas ilegales, al tiempo que denuncia que el incumplimiento de los compromisos asumidos por Washington estimula la migración irregular y provoca crisis humanitarias innecesarias.