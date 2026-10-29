Misión de Cuba en ONU rindió tributo a Camilo Cienfuegos

La Habana, 29 oct (ACN) El Canciller Bruno Rodríguez Parrilla acompañó este miércoles en Nueva York al colectivo de la Misión de Cuba en Naciones Unidas en el tradicional homenaje al Comandante Camilo Cienfuegos, al cumplirse 67 años de su desaparición física, precisó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina.

Rodríguez Parrilla estaba en Nueva York al frente de la delegación cubana que defendió la resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Tras un esbozo biográfico y la proyección de un audiovisual sobre la vida y legado del Héroe de Yaguajay, funcionarios y trabajadores de la misión, junto a sus familiares, descendieron desde la intersección de la calle 38 y Lexington hasta el East River para lanzar flores al agua como tributo.

El Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán (1932-1959) fue expedicionario del yate Granma y uno de los principales protagonistas de la lucha que derrocó al régimen dictatorial de Fulgencio Batista el primero de enero de 1959.

Su prematura muerte en un accidente aéreo el 28 de octubre de 1959 dejó un vacío que aún perdura en la memoria nacional.