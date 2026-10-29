Recordó Cuba a Camilo Cienfuegos en jornada de tributo y respaldo en ONU (+ Fotos)

La Habana, 29 oct (ACN) El pueblo habanero, encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, rindió tributo este miércoles al Comandante Camilo Cienfuegos en el Malecón capitalino, en una jornada marcada además por el respaldo en Naciones Unidas de 130 naciones a la isla frente al bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense, precisaron fuentes de Presidencia.

La tradición de depositar flores en ríos y costas volvió a congregar a miles de personas, quienes recordaron al héroe de Yaguajay en el aniversario 67 de su desaparición física, ocurrida el 28 de octubre de 1959.

Junto al mandatario participaron Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior; José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros; Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, todos miembros del Buró Político.

También asistieron dirigentes del Partido, del Estado y del Gobierno, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones de masas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, junto al Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura.

La estudiante Lismary Couto Toca, de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Capdevila, evocó la figura del héroe y destacó su legado como “señor de la vanguardia” en la formación de valores de las nuevas generaciones.

Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, afirmó que “Camilo es más urgente y está entre nosotros”, y subrayó que de su fidelidad y valentía se nutre la juventud cubana.

La dirigente juvenil denunció los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que se traducen en carencias para la población, y ratificó el repudio a la orden de arresto emitida contra el líder actual de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, al tiempo que reafirmó la decisión de defender la soberanía nacional.

La jornada incluyó interpretaciones musicales y décimas repentistas, que concluyeron con una peregrinación hacia el mar para depositar flores como símbolo de respeto al Señor de la Vanguardia.