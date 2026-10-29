Felicita Instituto Cubano de la Música a Omara en su cumpleaños 96

La Habana, 29 oct (ACN) El Instituto Cubano de la Música (ICM) en sus perfiles oficiales extendió una felicitación entrañable a Omara Portuondo Peláez, significando que hoy se celebra no solo un aniversario más, sino la existencia de una de las voces más imprescindibles de la música cubana y universal.

Nacida en el habanero barrio de Cayo Hueso el 29 de octubre de 1930, Portuondo Peláez ha tejido con su voz una historia de arte, elegancia y cubanía que trasciende fronteras; y desde sus inicios como bailarina en el cabaret Tropicana, hasta convertirse en la Novia del Feeling y la Diva del Buena Vista Social Club, su trayectoria supera las siete décadas de entrega absoluta al escenario, resalta la felicitación del ICM.

Fue fundadora del inolvidable Cuarteto Las D’Aida, y más tarde, su voz se convirtió en el alma del proyecto que llevó el son, el bolero y la trova a todos los rincones del planeta.

Además de señalar que el talento de la artista ha sido aclamado con los más altos galardones, se destaca que Omara fue merecedora del Premio Nacional de Música en 2006, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, el Premio Siboney a la Excelencia Musical y el Doctorado Honoris Causa en Artes por su aporte trascendental a la cultura.

En el ámbito discográfico, ha conquistado múltiples Latin Grammy, incluyendo el de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por el álbum Gracias, y el de Mejor Álbum Tropical Tradicional por Vida en 2023; incluso, a sus 96 años, su disco "Eternamente Omara" está nominado a los Latin Grammy 2026.

Pondera el ICM, igualmente, que Omara es un puente entre generaciones y un símbolo de la cubanidad más auténtica; colaborando con leyendas como Nat King Cole, Chico Buarque, Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez, ya que su arte no conoce fronteras ni idiomas.

Heroína del Trabajo de la República de Cuba por su incansable labor artística y humana, “Omara es Cuba”, como dijo el poeta Miguel Barnet; su voz es la banda sonora de la memoria de la isla, y el orgullo de una nación que hoy le canta. ¡Felicidades, querida Omara! Gracias por tanto arte, por tanta entrega y por ser, por siempre, la Diva inmortal de Cuba, concluye el agasajo del ICM a la notable intérprete.