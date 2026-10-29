Relanzan libro en campaña de solidaridad con Cuba

La Habana, 29 oct (ACN) El académico argentino Andrés Ruggeri relanzó hoy en Buenos Aires, Argentina, su libro “América Latina en bicicleta del Plata a La Habana”, con el propósito de apoyar campañas de solidaridad que recaudan fondos para adquirir paneles solares destinados a familias cubanas.

La obra, según precisó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina, publicada originalmente en 2001 por Ediciones Colihue, recoge el recorrido realizado en 1998 por 15 países latinoamericanos, desde Argentina hasta México, antes de viajar a La Habana, como expresión de respaldo a la isla.

En la presentación, efectuada en el Café Esquina América del microcentro bonaerense, Ruggeri explicó que todo lo recaudado por la venta del volumen en formato digital y PDF será dedicado a la campaña de apoyo a Cuba, en momentos de mayores dificultades por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense.

El autor, integrante de Argamasa Colectivo Político y director del Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, compartió la mesa con Leonardo Baster, encargado de Negocios y jefe de Misión de la Embajada de Cuba en Argentina.

También participaron representantes de organizaciones sociales y políticas como el Frente Popular Darío Santillán, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Resumen Latinoamericano y ALBA Movimientos.

Baster expuso sobre las condiciones adversas que enfrenta la isla debido a la guerra económica, comercial, financiera y energética intensificada por la administración de Donald Trump, y destacó el reciente respaldo de 130 naciones en la Asamblea General de la ONU a la resolución que condena el bloqueo.

Señaló que, pese a las sanciones contra gobiernos, empresas y bancos, el movimiento de solidaridad en Argentina ha contribuido con el envío de 45 equipos de paneles solares a familias con enfermos electrodependientes, principalmente niños.

Tras la presentación se desarrolló un debate sobre cómo ampliar la difusión de la campaña de apoyo a Cuba y fortalecer las acciones de acompañamiento.