Lamenta Cuba víctimas de inundaciones en India y Pakistán

La Habana, 16 ago (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, expresó condolencias a los pueblos y Gobiernos de India y Pakistán por las víctimas de las inundaciones de las últimas jornadas.

El Canciller lamentó en la red social X las muertes, desaparecidos y daños ocasionados por las repentinas inundaciones provocadas por lluvias torrenciales.

Nuestra solidaridad y apoyo a familiares y allegados de las víctimas y damnificados, añadió el diplomático.

Expresamos condolencias a los pueblos y Gobiernos de #India y #Pakistán por las muertes, desaparecidos y daños ocasionados por las repentinas inundaciones provocadas por lluvias torrenciales.



Nuestra solidaridad y apoyo a familiares y allegados de las víctimas y damnificados. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 16, 2025

Según informaron medios locales, las inundaciones comenzaron en la Cachemira controlada por India y se extendieron al norte y noroeste de Pakistán, provocadas por potentes aguaceros sobre zonas pequeñas.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra posteriores provocaron más de 300 muertos, mientras decenas de personas siguen desaparecidas.

Hasta el momento continúan las operaciones de rescate y despeje de carreteras bloqueadas, y se están asignando fondos de emergencia.

Se prevé que las fuertes lluvias continúen hasta el 21 de agosto.