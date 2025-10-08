Lamenta Cuba daños del tifón Matmo en Vietnam

ACN | Tomada de la cuenta en X de @AsambleaCuba

La Habana, 8 oct (ACN) Autoridades de Cuba lamentaron hoy las pérdidas de vidas humanas y daños materiales ocasionados por el tifón Matmo en territorios del norte de Vietnam.

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresó solidaridad en nombre de Cuba, al pueblo, la Asamblea Nacional y demás autoridades de Vietnam.

Asimismo, trasladó sentidas condolencias a familiares de las víctimas y deseó pronta recuperación de los daños.

Matmo, la undécima tormenta tropical de la actual temporada, afectó principalmente a las provincias de Thai Nguyen, Cao Bang, Lang Son y Bac Ninh.

De acuerdo con autoridades locales, de manera preliminar las inundaciones y deslizamientos de tierra dejaron un saldo de tres muertos, cuatro desaparecidos y cuantiosos daños materiales.