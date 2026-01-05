Isla de la Juventud condena agresión y respalda a Venezuela (+Fotos)

Nueva Gerona, 5 ene (ANC) Cientos de compatriotas convirtieron hoy la Plaza Memorial El Pinero de esta ciudad en Isla de la Juventud en una tribuna de firme solidaridad con el pueblo venezolano y de condena al imperialismo.

En el acto, presidido por las máximas autoridades del municipio especial, Dayné González Sábado, primera secretaria del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, evocó en su intervención la dimensión histórica de la resistencia latinoamericana.

Con un discurso combativo, la dirigente juvenil destacó que 32 cubanos entregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, al proteger al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la primera combatiente Cilia Flores.

Subrayó que ese sacrificio constituye una prueba irrefutable de la solidaridad y el compromiso internacionalista de Cuba, y reafirmó que la dignidad de los pueblos de América Latina no se doblega ante la fuerza del imperio ni sus intentos de dominación.

Por su parte, Bárbara Daudinot Gómez, directora municipal de Salud Pública, expresó en nombre de los trabajadores del sector el rechazo absoluto a las acciones militares emprendidas contra la hermana nación.

Señaló que la salud es consustancial con la paz y la estabilidad de los pueblos, y destacó la labor de los 130 colaboradores pineros que cumplen misión médica en ese país, quienes se mantienen seguros y comprometidos con su deber, asimismo enfatizó su papel como embajadores y guardianes de la vida.

Rafael Ernesto Licea Mojena, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, recordó que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez decretó duelo nacional en honor a los 32 compatriotas caídos.

Citó las palabras del mandatario en su cuenta de X: “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que enfrentaron a terroristas con uniforme imperial”.

Licea Mojena afirmó que la agresión constituye un acto de terrorismo de Estado y llamó a la movilización internacional para exigir la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su compañera Cilia Flores.

Los oradores coincidieron en que cuidar a Venezuela es también cuidar a Cuba y a toda América Latina, reafirmaron que la solidaridad entre los pueblos es más fuerte que cualquier amenaza externa y convocaron a inundar las redes sociales con mensajes de repudio a la agresión y de apoyo al pueblo venezolano.

Isla de la Juventud se sumó así al clamor nacional e internacional contra la escalada imperialista, reafirmó que la paz, la soberanía y la dignidad de los pueblos son valores irrenunciables.