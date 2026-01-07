Condenan desde el Minag agresión militar contra Venezuela

La Habana, 7 ene (ACN) Trabajadores del Ministerio de la Agricultura condenaron la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y su compañera Cilia Flores, durante un acto celebrado en el teatro de ese organismo, precisó la web institucional.

Los asistentes rindieron homenaje a los 32 cubanos que perdieron la vida en acciones combativas el 3 de enero, mientras cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de instituciones homólogas del país sudamericano.

En el encuentro se ratificó lo expresado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el acto de condena a la agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la Tribuna Antimperialista José Martí el 3 de enero de 2026.

Ariusbel Navarro Speck, miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, declaró la firme solidaridad con el pueblo venezolano y su presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros, ante la injerencia extranjera.

Navarro Speck afirmó que “desde el Secretariado del Sindicato Nacional y el Ministerio de la Agricultura condenamos enérgicamente las acciones del gobierno de Estados Unidos, que buscan socavar la estabilidad, la autodeterminación y la paz de la República Bolivariana de Venezuela”.

Añadió que “no aceptamos ni aceptaremos jamás sanciones, bloqueos o presiones que afecten a los pueblos que luchan por su dignidad”, y subrayó que la historia y la resistencia unen a Cuba y Venezuela en la defensa de la soberanía.

Yudith Almeida Núñez, jefa del Departamento de Registro Pecuario del Ministerio de la Agricultura, dio lectura al mensaje de la Central de Trabajadores de Cuba, en el cual se condena la agresión y se expresa apoyo incondicional a Venezuela.

En la declaración la CTC convocó a sindicatos y organizaciones obreras de América y el mundo a repudiar la violación de la soberanía e independencia practicada por el gobierno estadounidense.

Los trabajadores del Minag ratificaron que continuarán denunciando ante la comunidad internacional esta nueva escalada militar e injerencista contra Venezuela.