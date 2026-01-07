Exige MNOAL respeto a la independencia política de Venezuela

La Habana, 7 ene (ACN) El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) exigió el pleno respeto a la soberanía, la independencia política, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación de Venezuela, tras el acto de agresión del Gobierno de los Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

En un comunicado, el Buró de Coordinación de dicho grupo condenó las acciones de la Casa Blanca, que incluyeron ataques armados contra objetivos civiles y militares en la capital, Caracas, y otras ciudades.

Subrayaron que los ataques en cuestión violan los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como las normas del derecho internacional, y constituyen un acto de guerra contra la nación suramericana que socava la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales, y amenaza el derecho a la vida del pueblo venezolano.

La declaración también reafirma la inviolabilidad de las inmunidades otorgadas a los jefes de Estado y de Gobierno en virtud del derecho internacional, las cuales constituyen un pilar fundamental de la igualdad soberana, la coexistencia pacífica y las relaciones internacionales estables.

Estas inmunidades deben respetarse universalmente y sin discriminación, y cualquier acción o medida que las socave o las ignore selectivamente corre el riesgo de erosionar el multilateralismo, desestabilizar las relaciones internacionales y debilitar el orden juridico internacional, resalta el texto.

El MNOAL reiteró su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela e insistió en que las soluciones militares no son vías viables para abordar ninguna cuestión que pueda ser motivo de preocupación entre los miembros de la comunidad internacional.