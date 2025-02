Intercambió vicecanciller cubano con afroamericanos en EE. UU.

La Habana, 27 feb (ACN) Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, intercambió con un grupo de afroamericanos, residentes en Washington, en el contexto del Mes de la Historia Afroamericana.

Según resaltó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores en su sitio web, en el encuentro, efectuado este miércoles en la embajada de Cuba en la capital estadounidense, Fernández de Cossío dio una panorámica político social del país caribeño, en especial su lucha por alcanzar toda la justicia para todos y la igualdad.

La lucha en la que hemos estado involucrados durante las últimas décadas ha sido básicamente una búsqueda para alcanzar la máxima justicia social basada en la equidad, la inclusión y la igualdad para todos, expresó.

El vicecanciller destacó las conexiones de la Revolución cubana desde sus inicios con África y su gente, y rememoró la participación cubana en las luchas de liberación de ese continente.

Condenó las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, quien consideró a Cuba un enemigo de la humanidad, así como las más recientes medidas coercitivas que intentan dañar la colaboración internacional de la isla, en particular en el sector de la salud.

Recordó que el país caribeño ha ofrecido servicios en todo el mundo que quizá no puedan ser igualados en la historia en términos de servicios médicos y de educación.

Fernández de Cossío habló sobre la presencia de servicios médicos cubanos en cerca de 70 países, en su mayoría africanos.

Se refirió, además, al reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de 60 años, en especial a su política permanente desde 2019 de castigar a los buques o compañías navieras que suministran petróleo a Cuba.

Durante el diálogo los presentes mostraron interés en conocer sobre distintos temas, como lo evidenció un segmento de preguntas y respuestas, en el que mostraron su solidaridad con la Revolución cubana.

