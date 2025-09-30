Inició Esteban Lazo visita oficial a Vietnam

La Habana, 30 sep (ACN) Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, inició hoy una visita oficial a Vietnam, durante la cual copresidirá la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al frente de la delegación parlamentaria, llegó al aeropuerto internacional Noi Bai, en Hanói; donde fue recibido por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional vietnamita, Nguyen Thi Thanh.

Según informa el legislativo cubano en su sitio web, durante su estancia en Vietnam Lazo tendrá conversaciones oficiales con las máximas autoridades del país, y copresidirá junto a su homólogo, Tran Thanh Man, la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria.

Asimismo, realizará otras actividades en el marco del aniversario 65 de las relaciones diplomáticas entre ambos países (establecidas el 2 de diciembre de 1960).

La representación cubana está integrada, además, por Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; y directivos de las comisiones parlamentarias; entre otros funcionarios.