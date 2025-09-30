Ruralidad y turismo agroecológico en Cuba (+ Fotos)

La Habana, 30 sep (ACN) El turismo rural emerge en el mundo y se enfoca en la revitalización de los territorios y la generación de nuevas oportunidades trascendió hoy en el evento que se desarrolla en Cuba.

Ruddy Alejandra Rojas, de Colombia, ponente en el X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, expuso las experiencias de su país en el turismo comunitario y destacó el crecimiento de visitantes en la modalidad de turismo rural, gracias a acciones para posicionarlo como una alternativa real.

Cuba como sede del encuentro busca fomentar la colaboración regional y el empoderamiento comunitario, alineándose con el compromiso de un turismo justo y en armonía con la naturaleza, afirmó Yamily Aldama, viceministra del Ministerio del Turismo (Mintur).

Desde España, México, Panamá, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Portugal, Brasil, Paraguay, y otras hasta superar la veintena de naciones llegaron a la mayor de las Antillas para vivir la experiencia de los valores naturales que exhibe.

La innovación, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el vínculo con las academias para fomentar el turismo agroecológico y los emprendedores de fincas que conviven en armonía con el medio ambiente, son expuestos en el encuentro.

El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur) apostó por Cuba para la sede de esta X edición, en un contexto difícil en la región; sin embargo constituye un punto de intercambio y de unidad.

Yamily Aldama, viceministra del Ministerio del Turismo.

La vice titular del Mintur afirmó que esta participación de delegaciones de múltiples países confirma que el encuentro es también un espacio de integración regional.

Aquí se teje una red de colaboración que trasciende fronteras y que apuesta por un futuro común, que cada conversación, cada ponencia, cada recorrido acerque más a la meta de un turismo rural justo, sostenible y tecnológicamente fortalecido, instó la directiva.

Hasta el día cinco de octubre tendrán lugar las sesiones teóricas en paneles y conferencias y los recorridos a localidades rurales del occidente de Cuba, fincas agroecológicas y sitios que resaltan la naturaleza y la historia de la Isla.