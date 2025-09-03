Felicita Cuba a China por aniversario 80 del Día de la Victoria

La Habana, 3 sep (ACN) Las máximas autoridades cubanas felicitaron hoy a China en el aniversario 80 de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la agresión japonesa y la lucha antifascista.

Una entrañable felicitación al pueblo, la Asamblea Popular Nacional y demás autoridades de la hermana República Popular China, en el aniversario 80 de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la agresión japonesa y la lucha antifascista, declaró Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado en su cuenta de la red social X.

Esteban Lazo: «Una entrañable felicitación al pueblo, la Asamblea Popular Nacional y demás autoridades de la hermana República Popular #China🇨🇳, en el aniversario 80 de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la agresión japonesa y la lucha antifascista» pic.twitter.com/bcFeigdDA8 — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) September 3, 2025

Con un reconocimiento al valiente pueblo chino, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, recordó en X los sucesos de septiembre de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial.

El Primer Ministro destacó la participación de Cuba en las celebraciones de la victoria, y reafirmó los históricos y especiales lazos que unen a ambas naciones.

Felicitamos al valiente pueblo chino en el aniversario 80 de su victoria en la Guerra de Resistencia contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial.



La participación de #Cuba en las celebraciones reafirma los históricos y especiales lazos que nos unen. pic.twitter.com/xQBeEbWEFv — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) September 3, 2025

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), saludó al Partido Comunista de China (PCCh) y al pueblo del gigante asiático.

El dirigente partidista reconoció la contribución de la victoria China a la paz y el desarrollo mundial.

Felicitamos al PCCh y a ese hermano pueblo, en ocasión del 80 aniv. de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y guerra antifascista mundial.



Este hecho significó una gran contribución de #China a la paz y el desarrollo mundial. pic.twitter.com/R4vlWxMjw9 — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) September 3, 2025

Este miércoles, Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, participó en Beijing, capital de China, en el desfile militar por los 80 años de la victoria en la Guerra de Resistencia contra la agresión japonesa.

Antes del inicio del desfile, el jefe de Estado cubano fue recibido por su homólogo chino, Xi Jinping, quien dio la bienvenida a más de una docena de mandatarios presentes en la conmemoración.

Hace 80 años China libró contra Japón una batalla que dejó más de 35 millones de chinos muertos, entre militares y civiles.

La segunda guerra chino-japonesa, entre 1931 y 1945, se dio en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación de ciudades del noreste de China y la intención de Tokio de que sus tropas avanzaran hacia Rusia.