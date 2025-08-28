Expresa mandatario cubano solidaridad con Vietnam

La Habana, 28 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó hoy toda la solidaridad y apoyo de Cuba al Partido, el Gobierno y el pueblo de la hermana Vietnam, tras las víctimas y daños provocados por el paso del tifón Kajiki.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cubano envió sentidas condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos.

Expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo al Partido, el Gobierno y el pueblo de la hermana #Vietnam, por las víctimas y daños provocados por el paso del tifón Kajiki.



Sentidas condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos. pic.twitter.com/fu9gtzrmSD — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 28, 2025

Este mensaje se suma al expresado previamente por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, quien lamentó la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por este fenómeno meteorológico.

De acuerdo con reportes de medios locales, el tifón ha provocado hasta el momento siete víctimas fatales, 47 personas heridas, miles de familias desplazadas y daños a más de 30 mil hogares en varias provincias.

Las intensas lluvias aumentan el riesgo de inundaciones y aludes, obstaculizando el acceso a la asistencia en las provincias más afectadas de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang, en la costa oriental de Vietnam, donde fueron evacuadas 152 mil 387 hogares, lo que equivale a casi 587 mil personas.

Kajiki, la quinta tormenta tropical de la temporada en el sureste asiático, impactó con vientos de entre 118 y 149 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 167 km/h, avanzando hacia el oeste a unos 20 km/h.