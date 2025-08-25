Expresa Díaz-Canel solidaridad con Venezuela

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 25 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó hoy su solidaridad y el apoyo de Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista, liderada por el Presidente Nicolás Maduro.

La fortaleza de la Unión Cívico Militar en Venezuela derrotará las amenazas imperialistas y los actuales intentos de sabotear el desarrollo del país, aseguró el mandatario en X.

Toda la solidaridad y el apoyo de #Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista, liderada por el Presidente Nicolás Maduro.



La fortaleza de la Unión Cívico-Militar en #Venezuela derrotará las amenazas imperialistas y los actuales intentos de sabotear el desarrollo del país. pic.twitter.com/IjCWeJAHap — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 25, 2025

El pasado viernes, el presidente venezolano denunció las acciones de Estados Unidos (EE.UU.) que buscan un cambio de Gobierno en el país con la ejecución de planes terroristas.

En las últimas jornadas, Washington envió destructores a aguas del Caribe próximas a Venezuela con el supuesto de frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

La operación militar, según el comunicado del Departamento de Estado, tiene como objetivo combatir a los cárteles y reforzar la presencia estadounidense en zonas claves de tráfico ilegal.

Esta decisión se suma a un grupo de medidas contra el mandatario sudamericano, entre ellas, las acusaciones por su supuesto vínculo con el narcotráfico y por fraude electoral.