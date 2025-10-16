Expresa Cuba disposición de apoyar a México en recuperación

La Habana, 16 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, trasladó la disposición de su país de cooperar con México en la recuperación de los daños de las inundaciones ocurridas allí durante la pasada semana.

En X, el mandatario expresó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, el apoyo de Cuba, también en la atención a los damnificados en los cinco estados que se encuentran en emergencia tras las afectaciones de las fuertes lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre último.

Ante los fuertes daños provocados por las inundaciones en varios Estados de #México, incluidas numerosas víctimas, traslado a la querida Presidenta @Claudiashein la disposición del Gobierno de #Cuba de cooperar en las labores de recuperación y de atención a los damnificados. https://t.co/dI9s4GpinK — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 16, 2025

El mensaje de Díaz-Canel fue en respuesta a una publicación de Sheinbaum, en la misma red social, donde afirma que es prioridad de su Gobierno coordinar labores para el apoyo a las comunidades y la reconstrucción.

Las intensas lluvias asociadas a la Perturbación Tropical 90-E ocasionaron deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos y arroyos en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento se registran 66 personas fallecidas y 75 sin localizar.