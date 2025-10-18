Entidades de Cuba y México suscriben acuerdo de trabajo

La Habana, 18 oct (ACN) Inversiones Gamma S.A. anunció la firma de un acuerdo de trabajo con la empresa Servicios Ambientales Riviera Maya, de Playa del Carmen, México, representada en Cuba por el especialista en biología Samuel Bretón.

Este paso refuerza una vez más la valiosa alianza entre los dos países en materia de protección ambiental y abre nuevas oportunidades de colaboración para el desarrollo sostenible de nuestras zonas costeras, informa la entidad cubana en una nota publicada en su cuenta en Facebook.

Inversiones Gamma S.A, adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es una sociedad mercantil cubana fundada el 8 de julio de 1988 y encargada de la comercialización de servicios profesionales de alto valor agregado en las esferas medioambientales, de riesgos tecnológicos y naturales, gestión de mantenimiento y costera, con soluciones integrales a los clientes en aras de garantizar un desarrollo sostenible, para lo cual cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado.

Bretón, en nombre de Riviera Maya, asistió al Taller Nacional de Protección y Rehabilitación de Playas, que concluyó este viernes en Varadero, Matanzas, bajo el título Por la preservación de las playas cubanas con ciencia e innovación, un espacio de aprendizaje e intercambio sobre estrategias para la conservación y cuidado de las costas.

Adianez Taboada Zamora, viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, pronunció el discurso inaugural del evento, donde evaluaron los resultados de la gestión en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus y Camagüey y hubo un debate sobre el destino turístico, cambio climático y la erosión de las playas del litoral nororiental de Cuba.

También intervinieron los doctores Nancy Pérez Rodríguez y Celso Pazos Alberti, Decana de la Facultad de Geografía, de la Universidad de La Habana, y director del Instituto de Meteorología, respectivamente, y recibieron estímulos personalidades que han dedicado parte de su vida a la protección y rehabilitación de playas en la nación.

Playa del Carmen es un balneario costero de México, ubicado a lo largo de la costa caribeña de la Riviera Maya, en la Península de Yucatán, pertenece al estado de Quintana Roo y es famosa por sus playas bordeadas de palmeras y los arrecifes de coral.