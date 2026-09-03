Embajador cubano en Brasil denunció agresión de EE.UU. contra Cuba

La Habana, 3 sep (ACN) Víctor Cairo, embajador de Cuba en Brasil, denunció este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos busca destruir a la Isla y trata a América Latina y el Caribe como territorios subordinados, en entrevista concedida al Grupo Record.

Según precisó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina, el diplomático afirmó que la administración de Donald Trump ha reforzado como ninguna otra la agresión contra Cuba, y reconoció intentos de diálogo bilaterales, aunque calificó esas gestiones de muy difíciles por la intención estadounidense de imponer un modelo de destrucción.

Cairo subrayó que Cuba mantiene disposición a dialogar con Washington bajo principios de respeto e igualdad soberana, y rechazó cualquier forma de injerencia en sus asuntos internos.

Señaló que La Habana está dispuesta a abordar temas como comercio, narcotráfico y crimen organizado, pero no acepta que Estados Unidos intente cambiar el sistema político cubano.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente agresividad durante el segundo mandato de Trump, con el mantenimiento y refuerzo del bloqueo económico, comercial y financiero, además de un cerco energético que impide el acceso a combustible.

El embajador mencionó pérdidas acumuladas de unos 2,1 billones de dólares desde 1960, con daños superiores a siete mil 500 millones entre marzo de 2024 y febrero de 2025, y ocho mil millones en los 12 meses siguientes.

Vinculó el cerco energético con problemas en el suministro de combustible y generación eléctrica, así como con dificultades para garantizar servicios esenciales, lo que repercute en indicadores sociales como la mortalidad infantil.

Cairo destacó la solidaridad de Brasil con Cuba, al mencionar el envío reciente de 48 toneladas de leche en polvo mediante dos vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña, además de medicamentos destinados a la población.