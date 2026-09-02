Convoca Villa Clara a diplomado sobre el pensamiento de José Martí

Santa Clara, 2 sep (ACN) Con el propósito de profundizar en la vigencia ética y la visión integradora del Héroe Nacional de Cuba, el Centro Provincial de Superación para la Cultura en Villa Clara convocó al diplomado Martí hoy: claves culturales para el presente, acción docente que iniciará el próximo 29 de septiembre.

La propuesta académica, concebida para gestores culturales, educadores, historiadores, investigadores y público interesado, se desarrollará bajo la modalidad semipresencial en la sede de la citada institución docente, según dio a conocer la entidad organizadora.

Especialistas del centro explicaron que el programa analítico sitúa a José Martí como figura clave de un movimiento global de emancipación.

Precisaron que las conferencias abordarán la ética de la libertad, la solidaridad, la apreciación estética y la resistencia cultural ante la colonización imperialista, con el fin de afianzar la dimensión moral del trabajo comunitario frente a la mercantilización del arte.

Respecto a la estructura curricular, la institución detalló que el plan de estudio contempla asignaturas enfocadas en el contexto sociocultural de la época martiana, la metodología para la investigación de su obra, su universo artístico y la proyección de la nación justa y libre bajo el principio de Con todos y para el bien de todos.

Finalmente, la dirección del Centro Provincial de Superación para la Cultura informó que las personas interesadas en formalizar su inscripción o solicitar detalles sobre el calendario de encuentros pueden comunicarse a través del teléfono 42203212, previo al comienzo de las clases fijado para finales del mes en curso