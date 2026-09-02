Mi barrio por la Patria: conectado con las enseñanzas de Fidel

Matanzas, 2 sep (ACN) A eso nos enseñó Fidel, al sentido de la unidad, reflexionó hoy Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, al indagar sobre la comprensión del movimiento popular-participativo Mi Barrio por la Patria, en la comunidad de Gelpis.

Como parte de un recorrido por instituciones y entidades de la provincia de Matanzas, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) conversó con los factores y una representación de los vecinos de la Circunscripción 41 del Consejo Popular Canímar.

Mi Barrio por la Patria es motivación, es conciencia, y con eso se defiende a la Revolución; no es una tarea, es un método de trabajo integrado comunitario para unir a todos los factores en función de las tareas principales del país, apuntó sobre la iniciativa que busca perfeccionar el Poder Popular.

Al delegado Alain Cervantes Díaz el presidente de la ANPP dejó indicaciones para perfeccionar el plan local de Mi barrio por la Patria, y resaltó la importancia de incluir en él las rendiciones de cuenta de los diversos responsables en las actividades para incidir en tres frentes estratégicos: Barrio Seguro, Barrio Productivo, Barrio Participativo.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en la provincia de Matanzas, coincidió en la relevancia de aplicar ciencia a la labor preventiva y de desarrollo en los barrios, y apuntó que el diagnóstico en las comunidades tiene que identificar debilidades y también fortalezas, para ganar en capacidad de resolución ante los problemas con lo que está disponible en la propia comunidad.

También este miércoles el presidente del Parlamento cubano visitó el Hospital Provincial Clínico-Quirúrgico-Docente Faustino Pérez de Matanzas, donde Taymí Martínez Naranjo, directora general de la institución, explicó que trabajan en un sistema digital de gestión hospitalaria, con una aplicación propia que permite actualizar y organizar procesos internos.

Martínez Naranjo, también diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, comentó sobre proyecciones para aumentar el uso de la energía fotovoltaica en la institución con la intención de ganar mayor respaldo y soberanía energética en el aseguramiento de servicios.

Acompañado además por Marieta Poey Zamora, gobernadora de Matanzas, y otros dirigentes políticos y gubernamentales del territorio, Lazo Hernández acudió al área donde siete casas construidas a partir de contenedores próximamente serán entregadas a personas en situación de vulnerabilidad y a trabajadores de diversos sectores, en las márgenes del río San Juan en esta ciudad.

La unidad empresarial de base de la Empresa de Conformación de Metales (Conformat) dedicada a la producción de cilindros para gas licuado del petróleo, la vaquería 65 de la Empresa Pecuaria Genética de Matanzas, el Servicio de Genética Médica de Matanzas, y las consultas de un novedoso Servicio Multidisciplinario para el alivio del dolor, se incluyeron también en el itinerario de la jornada.