Denunció Canciller impacto genocida del bloqueo en entrevista a podcast (+ Video)

La Habana, 3 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó está semana en entrevista al podcast Cuba Analysis que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos constituye un acto genocida con consecuencias humanitarias extremas.

El canciller cubano explicó en la entrevista, difundida también por el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cubaminrex), que el cerco energético y las medidas coercitivas han generado graves privaciones, entre ellas la duplicación de la mortalidad infantil en menos de siete meses, pese al reconocimiento internacional del sistema de salud de Cuba.

Rodríguez Parrilla denunció que más de siete mil contenedores con medicamentos y dispositivos médicos permanecen varados en puertos de la región debido a la intimidación contra navieras, lo que impide su llegada a la Isla.

El canciller subrayó que resulta cínico atribuir al sistema político cubano las consecuencias de un bloqueo extremo, cuando este incluye acciones equivalentes a un bloqueo naval y viola normas internacionales de comercio.

Recordó que la Asamblea General de la ONU vota cada año contra el bloqueo, y que incluso la mayoría de los ciudadanos estadounidenses rechaza esa política, aunque los gobiernos europeos aplican con debilidad las normas de protección frente a las sanciones extraterritoriales.

El ministro enfatizó que permitir que una superpotencia intente destruir a una nación soberana para cambiar su sistema político sentaría un precedente peligroso para cualquier Estado del mundo.

Al referirse al endurecimiento de las medidas desde 2026, Rodríguez Parrilla explicó que el Gobierno estadounidense ha impuesto un cerco petrolero equiparable a un bloqueo naval, acompañado en ocasiones por despliegues militares en el Caribe.

Añadió que Cuba no constituye amenaza alguna para la seguridad nacional de Estados Unidos y reiteró la disposición del país a mantener relaciones normales basadas en la buena vecindad y el comercio.

El podcast Cuba Analysis es un espacio especializado en temas de política internacional y relaciones Cuba‑Estados Unidos.

Se caracteriza por entrevistas a expertos, diplomáticos y académicos, con análisis de coyuntura y contexto histórico, dirigido a audiencias interesadas en comprender la realidad cubana y los impactos del bloqueo.