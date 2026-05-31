Dialogó Valdés Mesa con presidente de Belarús en Astaná 

La Habana, 31 may (ACN) Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresidente de Cuba, sostuvo un encuentro en Astaná, Kazajstán, con Aleksandr Lukashenko, presidente de Belarús, previo al inicio de las sesiones del Consejo Supremo Económico Euroasiático, precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Durante el intercambio, este viernes Valdés Mesa agradeció la oportunidad de dialogar y explicó el impacto negativo del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos en la economía y la sociedad cubanas, así como las restricciones a la importación de combustibles.

Lukashenko reafirmó el apoyo de su gobierno a Cuba en este contexto y aseguró que Belarús continuará cumpliendo los acuerdos comerciales y contratos bilaterales suscritos entre ambas naciones.

En junio de 2025, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita oficial a Minsk, donde ambas partes firmaron convenios y evaluaron el estado de las relaciones bilaterales, ratificando la voluntad de impulsar la cooperación en comercio, industria y biotecnología.