Con funciones celebró sus 15 años la Colmenita Guantánamo  

Guantánamo, 31 may (ACN) La Distinción Hermandad, máximo reconocimiento que otorga la Dirección Provincial de Cultura en Guantánamo, le fue conferida a la compañía de teatro infantil La Colmenita Guantánamo, durante la función que cerró las celebraciones por su 15 aniversario.

El galardón se le entrega a artistas, creadores, proyectos y agrupaciones con un relevante aporte a la cultura del territorio y la nación, y también recibió lauros del Partido Comunista de Cuba (PCC), el gobierno, el Centro Provincial de Casas de Cultura, las direcciones de Educación, el Inder, el Telecentro Solvisión, la CTC y otras organizaciones, proyectos y emprendimientos del territorio.

Con el teatro Guaso repleto, los colmeneros —que cantaron, bailaron y actuaron ante un público que no dejó de reír— presentaron el espectáculo La Cucarachita Martina y un collage de las obras más gustadas, en el cuarto y último encuentro de un ciclo iniciado el 9 de mayo pasado, cargadas todas “de mucha miel”, como define el propio colectivo a su quehacer artístico.

La adaptación del clásico infantil trasladó la acción a la Cuba actual: la cucarachita busca comida en la feria dominical, intenta comprar por transferencia y el ratoncito cae en una olla multipropósito atraído por una golosina de cebolla, una puesta que resume la esencia de una agrupación que cultiva las raíces locales sin renunciar a lo universal.

Con la presencia de Yoel Pérez García, primer secretario del PCC Comunista de Cuba en la provincia, junto a otros miembros de la dirección política y de masas, la velada reunió también a niños y padres que disfrutaron de una noche con la alegría, la emoción y el talento del panal.

Durante la ceremonia, parte de los fundadores subieron al escenario para decir el homenaje, mientras que antiguos integrantes —hoy convertidos en médicos, ingenieros y artistas— enviaron videomensajes que se proyectaron en la sala, con palabras de apoyo y agradecimiento por haber formado parte de un proyecto que marcó sus vidas, el cual comenzó con 25 niños y hoy suma 60.

Los lauros alcanzaron también a quienes apoyaron desde los inicios: Virgen Speck, presidenta de las Artes Escénicas en Guantánamo, recordada por llegar con vestuarios para los niños en los primeros días del grupo; la diseñadora Zoila, responsable de aquellos trajes inaugurales; Raquel Laviste, exdirectora provincial de Educación; y la instructora de arte Guidaisi Sariol, profesora de música, entre otros.

Los propios colmeneros homenajearon a su directora, Xiomara Solís —"la abeja reina del panal"— y a sus "nanas", las madres que los asisten en ensayos y presentaciones, en una ceremonia donde también se reconoció a instituciones como las direcciones de Educación, el Inder, la OPJM, el sindicato de la Cultura, el Gobierno, el Partido y la Sociedad Cultural José Martí, entre otras, que apoyaron durante estos 15 años.

Xiomara Solís compartió con la prensa que han sido 15 años de sabiduría, de conocimiento, de enseñanzas, de funciones en hospitales infantiles, comunidades vulnerables, entrega de ropa y juguetes a damnificados por ciclones, y durante seis años consecutivos se han insertado en la Cruzada Teatral.

Nuestra Colmenita se parece mucho a Guantánamo: trabajamos la cultura local, lo que nos identifica como guantanameros, el changüí, el kiribá, el nengón, hicimos una investigación grande para rescatar canciones infantiles que durante años compositores han escrito y que están en nuestro repertorio", detalló la directora, quien subrayó además el trabajo con niños en situación de discapacidad y la importancia de que los integrantes mantengan buen rendimiento escolar para permanecer en el elenco.

Así, con miel, raíces y entrega, la Colmenita Guantánamo cerró por todo lo alto, mientras aseguró seguir endulzando la escena cubana por muchos años más.