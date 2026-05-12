Denuncian intentos de normalizar amenazas militares contra Cuba

La Habana, 12 may (ACN) Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de la República de Cuba, denunció que el esfuerzo visible en tratar de normalizar la amenaza de agresión militar contra Cuba por parte de Estados Unidos responde a un diseño comunicacional fríamente calculado.

El funcionario destacó en su perfil en la red social Facebook que esa estrategia “forma parte del crimen y quienes participan en él serían cómplices del eventual baño de sangre”.

En los primeros días de mayo de 2026, el Gobierno de Cuba denunció públicamente las nuevas amenazas de intervención militar de Estados Unidos, luego de declaraciones del presidente Donald Trump que insinuaron el despliegue de un portaaviones frente a las costas cubanas.

Según información oficial difundida por la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, esas acciones integran una política hostil que combina sanciones económicas, comerciales y financieras más severas con operaciones de vigilancia militar en el Caribe, lo que constituye un intento de desestabilizar la soberanía nacional.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, reafirmó que cualquier agresión sería enfrentada bajo la estrategia de “Guerra de todo el pueblo”, y calificó las amenazas como maniobras destinadas a satisfacer intereses de sectores de la élite cubanoamericana.

El Gobierno cubano subrayó además el respaldo recibido de decenas de países y organizaciones internacionales, así como la movilización popular en actos como el Primero de Mayo y los más de seis millones de firmas que evidencian la disposición del pueblo a resistir y defender su independencia frente a cualquier intento de intervención.