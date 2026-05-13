Ideario de Fidel en jornada inaugural de Voces de la República (+Fotos)

Sancti Spíritus, 13 may (ACN) El antimperialismo y la oratoria del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el acercamiento de su ideario a José Martí distinguieron hoy, en esta ciudad, el comienzo del 28 Coloquio Voces de la República, evento único de su tipo en Cuba que sigue erigiéndose en un espacio vital para (re)pensar la etapa de 1902 a 1958.

Es imposible hablar de Fidel sin mencionar a Martí, subrayó a la Agencia Cubana de Noticias la Doctora en Ciencias Araceli María Rivera, profesora de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, y quien junto a Azul Gabriela González asumió la conferencia inaugural del evento; los dos son los cubanos más universales y su vida y obra al servicio de la patria los condiciona como hombres atemporales, eternos.

En el año en el que se conmemora el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Rivera y González volvieron sobre la infancia y adolescencia del hijo de Birán, en cuánto pensaba no solo en su país y en cómo logró convertir la palabra en un arma de lucha imprescindible, tal como lo hizo el Apóstol de la independencia de Cuba.

El Héroe Nacional con un método más idealista, soñador, poético; Fidel, en cambio, más terrenal, sin que por ello le falte belleza y arte, porque él es, sin dudas, un artista de la oratoria, resaltó.

Más de 30 ponencias de profesores, investigadores y educandos de La Habana, Artemisa, Cienfuegos, Camagüey y la provincia sede confluyen en la cita que sesionará hasta este jueves y que está dedicada, además, al municipio de Cabaiguán y a las instituciones creadas en la República neocolonial que marcaron una experiencia importante para otros centros de la época revolucionaria.

Al detenerse en la pertinencia de un encuentro como Voces…, la profesora cienfueguera insistió en que existe, sobre todo en los estudiantes, un vacío significativo en relación con este periodo; la historia que enseñamos es excesivamente beligerante, la concentramos en los elementos de las guerras de los Diez Años (1868-1878) o la Necesaria (1895-1898) y en la última etapa de liberación (1956-1959), por ejemplo.

Sin embargo, alrededor de esos procesos hay también un periodo formativo, de preparación, que es lo que sucede con la neocolonia, resaltó, y hay sucesos como la Huelga de la Moneda (1907) o la fundación de la revista Orígenes (1944) que tienen elementos de cubanía que nuestros jóvenes no dominan, además de las personalidades que encontramos en las localidades.

Otros asuntos como la huella femenina revolucionaria espirituana en la década de 1950, el movimiento estudiantil en esta región central, el humor en tiempos de crisis y el tratamiento a figuras como Serafín Sánchez Valdivia y Antonio Maceo se discuten en el coloquio que reservó para este 14 de mayo el panel de recepción martiana en la llamada República mediatizada y la entrega de reconocimientos.

Organizado por la filial de la Sociedad Cultural José Martí en este territorio, el espacio cuenta con la participación de varios jóvenes.