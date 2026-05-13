Denuncia Díaz-Canel déficit eléctrico por bloqueo energético de EE. UU.

La Habana, 13 may (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, informó hoy que la situación del sistema electroenergético nacional es particularmente tensa en los últimos días, con un déficit pronosticado para este miércoles de más de dos mil megawatts en el horario de máxima demanda o pico nocturno, cuyo único origen es el genocida bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario explicó que el dramático agravamiento tiene como única causa las amenazas de Washington con aranceles irracionales a cualquier nación que provea de combustible a Cuba.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa en los últimos días.



Para la jornada de hoy se pronostica un déficit de más de 2 mil MW en el horario de máxima demanda o pico nocturno.



Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 13, 2026

Como ejemplo, señaló que este miércoles lo que se deja de generar en el país por indisponibilidad de combustibles, provocado por ese cerco criminal, asciende a mil 100 megawatts.

Díaz-Canel recordó que la mejor demostración de lo afirmado está en el sensible mejoramiento del servicio en el mes de abril, cuando la entrada a puerto cubano de un solo buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y atenuar los apagones.

En días recientes, medios estadounidenses que sirven a la agenda belicosa de agencias federales de ese país, mostraron desconcierto frente a la heroica resistencia del pueblo cubano, y la firmeza e inquebrantable unidad de nuestro Gobierno, agregó.

Han tenido que reconocer que, pese a las cruentas medidas de asfixia económica y energética que EE. UU. ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un Estado fallido, continuó el mandatario.

Admiten con ello, afirmó, que la crisis que nos atenaza es fruto de la severa guerra económica que nos imponen y de la persecución energética.

El Presidente subrayó que ni el bloqueo implantado hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por la anterior administración de Trump, pudieron destruir la Revolución, por lo que Washington adoptó una orden ejecutiva que bloquea totalmente el suministro de combustible a Cuba y otra que persigue y penaliza a quienes comercien o inviertan en la Isla.

Es un diseño perverso que tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno, denunció.

Díaz-Canel concluyó que la flexibilización de algunas medidas del bloqueo hace pocos años evidenció cuánto pueden beneficiarse los pueblos cubano y estadounidense de no existir esa draconiana política, pero que a ese mejoramiento le teme un grupo reducido de ultraderechistas que han secuestrado la política hacia Cuba.

Nuestra respuesta sigue siendo la misma: dispuestos siempre al diálogo en igualdad de condiciones, seguiremos resistiendo y creando, afirmó bajo la etiqueta #LaPatriaSeDefiende.