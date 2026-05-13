ACN

Posponen XI Taller Caliprot 2026 del Ministerio de Comunicaciones

Compartir

Twitter Facebook
ACN - Cuba
ACN
187
13 Mayo 2026

La Habana, 13 may (ACN) El Ministerio de Comunicaciones (Mincom) informó la posposición, hasta nuevo aviso, del XI Taller de Atención Ciudadana, Protección al Consumidor, Comunicación Institucional y Calidad “Caliprot 2026”, previsto para los días 13 y 14 de mayo en el Teatro de Etecsa, Centro de Negocios de Mirama, en la capital.  

    Según precisó el organismo desde su perfil institucional en la red social Facebook, la decisión responde a la situación extraordinaria que enfrenta el país, derivada del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, agravado por limitaciones energéticas y nuevas acciones hostiles.  

   El Comité Organizador precisó que oportunamente se anunciará la nueva fecha de realización, en modalidad virtual, de este encuentro del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  

   El taller, bajo el lema “Conectados a lo nuestro”, está dedicado al Centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y al Día Mundial de las Telecomunicaciones, el 17 de mayo.  

   La convocatoria incluye a profesionales de la comunicación social, el periodismo, la gestión de la información, el diseño, la fotografía y la realización audiovisual, junto a especialistas en atención a quejas y peticiones, protección al consumidor y calidad de los servicios del sector TIC.  

   Entre las temáticas previstas figuraban la implementación de la Ley de Comunicación Social, el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, experiencias en la aplicación de la Ley del Sistema de Atención a Quejas y Peticiones, así como la comunicación organizacional y comunitaria.  

   También se contemplaban debates sobre periodismo, gestión de la información, diseño y realización audiovisual, uso de redes sociales digitales, ciberseguridad, educación en el uso seguro de productos y servicios digitales, calidad de los servicios, impacto de la inteligencia artificial y vigilancia tecnológica.  

   El programa incluye ponencias, conferencias magistrales, mesas redondas, paneles temáticos, muestras expositivas, presentaciones editoriales y audiovisuales, actividades prácticas de intercambio, firma de convenios de trabajo y exposiciones multimedia.  

   Las inscripciones se realizaron del 7 al 11 de abril mediante las direcciones electrónicas cecilia.valdes@mincom.gob.cu y liane.vera@mincom.gob.cu, con dos capacidades por entidad en la sede central y una en cada provincia.  

   El Comité Organizador reiteró que el taller será un espacio de formación, reflexión y socialización de experiencias, que contribuirá a elevar la calidad de los servicios del sector TIC en Cuba, en sintonía con los desafíos actuales de la comunicación digital, la transparencia informativa, la ciberseguridad y la soberanía tecnológica.  

  Cuando las condiciones para su realización estén creadas, el Comité Organizador ofrecerá más detalles.

© 2026 Agencia Cubana de Noticias. Prohibida la reproducción parcial o total de este contenido si no es suscriptor editorial