Mesa Redonda: comparecencia especial del ministro de Energía y Minas

La Habana, 13 may (ACN) El habitual programa televisivo Mesa Redonda transmitirá hoy una comparecencia especial del ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, sobre la situación electroenergética.

A las 6:30 p. m. comenzará el espacio, en el que intervendrán directivos de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y del Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet), para informar sobre el trabajo y las investigaciones de este importante centro científico en aras de la soberanía energética del país.

Según el anuncio, la comparecencia especial del ministro tendrá lugar durante la primera media hora del programa, que será transmitido por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en redes de Cubadebate y la Mesa Redonda.