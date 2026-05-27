Denuncia Embajada de Cuba en EE.UU. falsedades difundidas por Fox News

La Habana, 27 may (ACN) La Embajada de Cuba en Estados Unidos rechazó hoy las publicaciones de la cadena Fox News, iniciadas desde el 21 de mayo, sobre supuestas actividades de la misión diplomática y sus funcionarios que interferirían en asuntos internos de ese país.

En una declaración oficial difundida a través de su perfil en la red social Facebook, la sede diplomática afirmó que tales señalamientos "son absolutamente infundados y responden a una campaña difamatoria promovida por el gobierno estadounidense".

La representación cubana subrayó que "la Embajada de Cuba y todos sus funcionarios se atienen estrictamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el desempeño de sus funciones y en sus actividades".

El texto añadió que los diplomáticos "respetan, además, las leyes y regulaciones de los Estados Unidos", en respuesta a las acusaciones difundidas por el medio norteamericano.

La declaración señaló que "el aprecio a Cuba de millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la permanente agresión de su gobierno, e incluso a la amenaza militar, contra Cuba, están siendo objeto de intimidación con estas acusaciones carentes de fundamento y totalmente injustificadas".

La misión diplomática reiteró que continuará cumpliendo sus funciones conforme al derecho internacional y a las normas establecidas en el país receptor.