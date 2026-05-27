Resalta Morales Ojeda pensamiento de Raúl sobre política e intervenciones

La Habana, 27 may (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó hoy en su perfil de la red social Facebook el pensamiento estratégico expresado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución, en 1996 acerca de la política y las intervenciones militares.

Morales Ojeda recordó que, en aquella ocasión, Raúl advirtió sobre las maniobras diseñadas por sectores políticos comprometidos con intereses ajenos a Cuba, que buscaban justificar una acción militar contra la Isla.

El dirigente citó textualmente al General de Ejército: “Una cosa piensan los políticos que desatan guerras, a veces, increíblemente con fines electoreros, y otra cosa piensan los militares que tienen que librarlas y que están conscientes de dos cosas: primero, que Cuba no constituye ninguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos; segundo, que el precio a pagar en vidas norteamericanas sería muy elevado. Con ambos juicios yo coincido”.

Morales Ojeda subrayó que esas reflexiones mantienen plena vigencia, al evidenciar que no existe amenaza inusual ni extraordinaria contra Estados Unidos, y resaltó la capacidad de resistencia y victoria del pueblo cubano.

También afirmó que se continuará con el pie en el estribo y con la firmeza e inteligencia legadas por Raúl, en defensa de la soberanía nacional.