Cuba agradece denuncias en la ONU a política hostil de EE.UU.

ACN | Tomada de la cuenta en X de @BrunoRguezP

La Habana, 30 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, agradeció hoy las denuncias a la política hostil de Estados Unidos contra la isla, realizadas en el Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU).

El Canciller, quien encabezó la delegación de Cuba en el foro, destacó en X que 43 líderes internacionales condenaron el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington hacia la mayor de las Antillas.

Agradecemos las 43 denuncias al bloqueo genocida de EEUU y los 19 llamados a eliminar a Cuba de la fraudulenta, unilateral y arbitraria Lista de Estados patrocinadores del terrorismo, realizadas en Segmento de Alto Nivel del Debate General de #AGNU80.#TumbaElBloqueo pic.twitter.com/CSU6pyZpcX — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 30, 2025

Asimismo, precisó, en el Debate General 19 representantes llamaron a "eliminar a Cuba de la fraudulenta, unilateral y arbitraria Lista de Estados patrocinadores del terrorismo".

Este lunes concluyó la semana de alto nivel correspondiente al 80 periodo de sesiones de la AGNU, en la cual altos representantes de varios países evidenciaron la ilegalidad y el carácter inhumano de las medidas unilaterales de Estados Unidos contra Cuba.

Resaltan Brasil, Colombia, Vietnam, Angola, Guyana, Bolivia, Dominica, México, Barbados, Jamaica, Belice, Antigua y Barbuda, Zimbabwe y Venezuela.