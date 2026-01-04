Condenó pueblo camagüeyano ataque de Estados Unidos a Venezuela (+Fotos)

Camagüey, 4 ene (ACN) Desde la histórica Plaza de la Libertad, en esta ciudad, el pueblo camagüeyano, encabezado por Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador en la provincia, condenó el criminal ataque norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela y exigió el retorno a la Patria del presidente legítimo de ese país, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, la primera dama Cilia Flores.

De inmoral e ilegal calificó Simón Noris, la agresión militar ocurrida en la madrugada de este 3 de enero, hecho brutal y cobarde que atenta contra la soberanía e independencia de esa hermana nación.

Queda al descubierto, afirmó, la codicia del imperio yanqui por el petróleo venezolano y el interés de imponer un modelo de explotación capitalista y depredador hacia los pueblos de América Latina.

En este momento, señaló, la respuesta tiene que ser de mayor unidad y combate, pues la lucha no ha cesado mientras exista cualquier intento de fragmentar los gobiernos e ideas progresistas del continente.

Por su parte Juan Carlos Blanco Lores, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, denunció a la actual administración de Estados Unidos, la cual se denomina defensora de los derechos humanos y la democracia, cuando en realidad irrespeta la voluntad soberana del pueblo venezolano y vulnera la tranquilidad de toda la región.

En el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, consideró que la mejor manera de mantener vivo su pensamiento internacionalista y antimperialista es defendiendo la paz mundial.

En solidaridad con el pueblo venezolano, al que tuvo la oportunidad de admirar de cerca durante el cumplimiento de misiones deportivas, asistió a la tribuna abierta camagüeyana Lázaro Rubén Herrera Batista, jefe del Departamento de Actividad Educativa y Especializada en la Dirección General Provincial de Educación.

En los períodos del 2009 al 2011 y del 2018 al 2021, explicó que pudo constatar la calidad humana y profesional, además de la nobleza, laboriosidad y humildad de los hijos de Bolívar.

Venezuela es una tierra de hombres y mujeres valientes, sostuvo Nayda Cánovas Mejías, jefa del Departamento de Planificación, Estadísticas e Información del sector educacional en la provincia.

Amanecimos, este 3 de enero, con una dolorosa noticia, por lo que la América toda debe unirse contra un poderoso enemigo que agredió a Venezuela, pero mañana puede ejecutar la misma operación militar contra otra nación del mundo.