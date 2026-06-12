 Declaración urgente por Cuba desde tierra boricua

La Habana, 12 jun (ACN) Más de 200 periodistas, artistas, escritores, activistas y políticos puertorriqueños se unieron a una "Declaración urgente por Cuba", publicada hoy en El Nuevo Día, el diario de mayor circulación en tierra boricua.
Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias a continuación reproduce íntegramente el texto, en el que los firmantes rechazan la exacerbada política hostil del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano.
Declaración urgente por Cuba
Desde el año 1992, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha aprobado anualmente una resolución exigiéndole a Estados Unidos el fin del embargo/bloqueo contra el pueblo cubano.
La primera votación contó con 59 votos a favor pero, a partir de entonces, el número de Estados que apoyan la resolución ha aumentado vertiginosamente. En varias ocasiones, la votación contra el embargo/bloqueo ha contado con el amplio respaldo de 191 votos entre los 193 países miembros plenos de la ONU, en una manifestación sólida de rechazo al intervencionismo obsesivo que durante décadas ha sostenido Estados Unidos contra Cuba.
Las 33 resoluciones aprobadas demuestran que prácticamente el mundo entero apoya a Cuba y manifiesta su inequívoco repudio a un régimen de sanciones, interferencias e injerencias inéditas en la historia contemporánea, sanciones que son de carácter unilateral, lo que está expresamente prohibido por el derecho internacional, al igual que la interferencia de un Estado en los asuntos internos de otros Estados.
Solo al pueblo cubano, libre de manipulaciones e intervención extranjera, le corresponde resolver su destino político, en su derecho pleno a la autodeterminación cobijado por la Carta de Naciones Unidas desde 1945.
Ignorando la voluntad mayoritaria de los países, en este momento Estados Unidos ha iniciado su más agresiva campaña contra Cuba en décadas, buscando forzar ilegalmente un cambio abrupto de gobierno. Ha llegado al extremo de aplicar un inmisericorde bloqueo del petróleo hacia Cuba, a pesar de conocer la alta dependencia de Cuba del consumo de crudo importado. Esta situación coloca en riesgo inminente la salud y la vida de centenares de miles de personas.
Peor aún es que se amenaza a Cuba con una intervención militar que probablemente implique un baño de sangre y se desataría una guerra que nadie quiere. La reciente acusación del general de ejército, Raúl Castro Ruz, a sus 94 años, no solo representa un uso abyecto del aparato judicial estadounidense, sino también una amenaza y provocación con el propósito de precipitar el cambio violento de gobierno que Estados Unidos persigue.
Raúl Castro fue el artífice de la normalización de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, bajo la presidencia de Barack Obama, con la mediación del Papa Francisco a nombre de la Iglesia Católica. Ese período de normalización de relaciones fue revocado fulminantemente durante la primera presidencia de Donald Trump.
Es también un contrasentido ético que la fiscalía federal que emite acusaciones contra Raúl Castro por un suceso ocurrido hace 30 años, ignore y no haya pedido cuentas por las más de 200 ejecuciones extrajudiciales, sumarias y sin pruebas, de tripulantes de embarcaciones en aguas del Caribe, que fueron perpetradas por las fuerzas armadas estadounidenses en meses recientes.
Vivimos tiempos difíciles, cuando la derecha política extrema, y quienes le hacen el juego por oportunismo, amenazan la paz y la estabilidad de nuestra región e ignoran los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es un momento crucial para que sectores políticos que creen en la dignidad y el respeto de los pueblos se expresen, junto a la sociedad civil, para evitar que Cuba y otros países continúen siendo violentados por acciones y sanciones ilegales y en total menosprecio del orden internacional vigente.
Rechazamos firmemente que el suelo puertorriqueño se use para agredir a nuestras(os) hermanas y hermanos caribeños(as) y latinoamericanos(as).
Solidarizarse con Cuba hoy es hacerlo también con el respeto al derecho internacional. Es repudiar las políticas y acciones que pretenden continuar la ley de la selva, donde el más fuerte se impone. Sencillamente, la humanidad tiene demasiado que perder.
Enid Abreu
Lic. Fernando Abreu Arias
Lic. Luis F. Abreu Elías
Magda Acevedo
Carlos Acosta
Harry Anduze Montalvo
Eddie Aguiar Nieves
Planificador Henry Alemán
Lic. Rafael Anglada López
Ariel Aristud
Luis Alonso
Raúl Ázaga Manresa
Abel J. Baerga Ortiz
Rafael Baerga Vaquer
Félix Báez Neri
Emily Blais Alemany
Jimmy Borrero Costas
Marta M. Bustillo Hernández, PhD
Dr. Fernando Cabanillas
Estel Cali Viera
Juan Camacho
Dra. Loida Campos
Biólogo Miguel Canals Mora
Dra. María Josefa Canino
Filiberto Cañales
Estelí Capote
Jorge Capote
María Carrasquillo
Luis Carrión
Evelyn Claudio
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Leonides Colón
Lic. Rubén Colón Morales
Myrna Conti
Nilda Collazo Santos
Luis Cordero Santini
Manuel Coss Pontón
Wilson Coss
William Cruz Alicea
Carmen María Cuevas
Zaida Dalmau
Elsie De Jesús Dávila
Iris de La Rosa
Rev. Harry Del Valle
Alfredo Del Valle Baltes
Prof. Lourdes Díaz Figueroa
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Carlos Echevarría
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Dr. Wilmer Estrada Cruz
Aníbal Feliciano
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Prof. José Fernández
Ángel Francisco Ferrer
Juan A. Figueroa
Saturnino Figueroa
Richard Figueroa
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Eli Fontánez
Ricardo Fraga
Perla Franco Cardona
Migdalia Fraticelli
Dra. Tania García
Ana María García
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Ángel González
Dr. Francisco J. González
Lic. Manuel de J. González
Sarah González López
Milagros González
Carlos Gómez
Juan L. Gómez
Hiram Guadalupe
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Lic. María de Lourdes Guzmán
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Francisco Hernández Ortega
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Asambleísta MVC- Mildred Laboy Abreu
Sonia Laboy
Prof. Ángel David Lahoz Arroyo
Lic. Jaime A. Lamboy Riley
Dr. Agustín Laó Montes
Dr. Jorge Lefevre Távarez
Dr. Lidy López
Dr. Víctor López Cruz
Revda. Agustina Luis Núñez
Prof. José Víctor Madera
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Lic. Julio Marcano
Mari Mari Narváez
Rosa Mari Pesquera
José Martín Ramos
Arturo Massol Deyá
Juan Carlos Martínez Cruzado
Rev. Heriberto Martínez Rivera
Dra. María de Lourdes Martínez
Antonio (Toño) Martorell
Richard Matos Luyanda
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Pablo Medina Cruz
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Claribel S. Millán Ferrer
Lucy M. Millán Ferrer
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Andrés "Andy" Montañez Rodríguez
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Gervasio Morales Rodríguez
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William Ortiz Negrón
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Lic. Sonia Palacios
José (Che) Paralitici
José Miguel Pérez Otero
Dra. Doris Pizarro Claudio
Bitita Plumey Banuchi, pres. PIP, en Isabela
Andrés Príncipe Jacome
Arq. Edwin Quiles Rodríguez
Dra. Martha Quiñones Domínguez
Guillermo Ramírez Muñiz
Madeline Ramírez Rivera
Pedro Ramírez
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Dra. Ethel Ríos Orlandi
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Dr. Carlos Rivera Lugo
Dra. Carmen Rivera Lugo
David Rivera
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José (Tato) Rivera Santana
Agro. Gregorio Rivera Soto
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Milagros Rivera, por el Comité de Solidaridad con Cuba
Dra. Waleska Rivera Oquendo
José (Lole) Rodríguez Báez
Dra. Norma Rodríguez
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Nereida Rodríguez Olan
Dr. Ramón Rodríguez
Prof. Ángel Rodríguez Rodríguez
David Rosa Calderín
Carlos Fernando Rosado
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José M. Rosado Martínez
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Olga I. Sanabria Dávila, J.D.
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Daisy Sánchez
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Lourdes Santana Ocasio
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Mildred Santiago Ortiz
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Wenceslao Serra Deliz
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Julio Serrano
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... entre otras firmas.