 Declaración urgente por Cuba desde tierra boricua

La Habana, 12 jun (ACN) Más de 200 periodistas, artistas, escritores, activistas y políticos puertorriqueños se unieron a una "Declaración urgente por Cuba", publicada hoy en El Nuevo Día, el diario de mayor circulación en tierra boricua.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias a continuación reproduce íntegramente el texto, en el que los firmantes rechazan la exacerbada política hostil del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

Declaración urgente por Cuba

Desde el año 1992, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha aprobado anualmente una resolución exigiéndole a Estados Unidos el fin del embargo/bloqueo contra el pueblo cubano.

La primera votación contó con 59 votos a favor pero, a partir de entonces, el número de Estados que apoyan la resolución ha aumentado vertiginosamente. En varias ocasiones, la votación contra el embargo/bloqueo ha contado con el amplio respaldo de 191 votos entre los 193 países miembros plenos de la ONU, en una manifestación sólida de rechazo al intervencionismo obsesivo que durante décadas ha sostenido Estados Unidos contra Cuba.

Las 33 resoluciones aprobadas demuestran que prácticamente el mundo entero apoya a Cuba y manifiesta su inequívoco repudio a un régimen de sanciones, interferencias e injerencias inéditas en la historia contemporánea, sanciones que son de carácter unilateral, lo que está expresamente prohibido por el derecho internacional, al igual que la interferencia de un Estado en los asuntos internos de otros Estados.

Solo al pueblo cubano, libre de manipulaciones e intervención extranjera, le corresponde resolver su destino político, en su derecho pleno a la autodeterminación cobijado por la Carta de Naciones Unidas desde 1945.

Ignorando la voluntad mayoritaria de los países, en este momento Estados Unidos ha iniciado su más agresiva campaña contra Cuba en décadas, buscando forzar ilegalmente un cambio abrupto de gobierno. Ha llegado al extremo de aplicar un inmisericorde bloqueo del petróleo hacia Cuba, a pesar de conocer la alta dependencia de Cuba del consumo de crudo importado. Esta situación coloca en riesgo inminente la salud y la vida de centenares de miles de personas.

Peor aún es que se amenaza a Cuba con una intervención militar que probablemente implique un baño de sangre y se desataría una guerra que nadie quiere. La reciente acusación del general de ejército, Raúl Castro Ruz, a sus 94 años, no solo representa un uso abyecto del aparato judicial estadounidense, sino también una amenaza y provocación con el propósito de precipitar el cambio violento de gobierno que Estados Unidos persigue.

Raúl Castro fue el artífice de la normalización de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, bajo la presidencia de Barack Obama, con la mediación del Papa Francisco a nombre de la Iglesia Católica. Ese período de normalización de relaciones fue revocado fulminantemente durante la primera presidencia de Donald Trump.

Es también un contrasentido ético que la fiscalía federal que emite acusaciones contra Raúl Castro por un suceso ocurrido hace 30 años, ignore y no haya pedido cuentas por las más de 200 ejecuciones extrajudiciales, sumarias y sin pruebas, de tripulantes de embarcaciones en aguas del Caribe, que fueron perpetradas por las fuerzas armadas estadounidenses en meses recientes.

Vivimos tiempos difíciles, cuando la derecha política extrema, y quienes le hacen el juego por oportunismo, amenazan la paz y la estabilidad de nuestra región e ignoran los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es un momento crucial para que sectores políticos que creen en la dignidad y el respeto de los pueblos se expresen, junto a la sociedad civil, para evitar que Cuba y otros países continúen siendo violentados por acciones y sanciones ilegales y en total menosprecio del orden internacional vigente.

Rechazamos firmemente que el suelo puertorriqueño se use para agredir a nuestras(os) hermanas y hermanos caribeños(as) y latinoamericanos(as).

Solidarizarse con Cuba hoy es hacerlo también con el respeto al derecho internacional. Es repudiar las políticas y acciones que pretenden continuar la ley de la selva, donde el más fuerte se impone. Sencillamente, la humanidad tiene demasiado que perder.

Enid Abreu

Lic. Fernando Abreu Arias

Lic. Luis F. Abreu Elías

Magda Acevedo

Carlos Acosta

Harry Anduze Montalvo

Eddie Aguiar Nieves

Planificador Henry Alemán

Lic. Rafael Anglada López

Ariel Aristud

Luis Alonso

Raúl Ázaga Manresa

Abel J. Baerga Ortiz

Rafael Baerga Vaquer

Félix Báez Neri

Emily Blais Alemany

Jimmy Borrero Costas

Marta M. Bustillo Hernández, PhD

Dr. Fernando Cabanillas

Estel Cali Viera

Juan Camacho

Dra. Loida Campos

Biólogo Miguel Canals Mora

Dra. María Josefa Canino

Filiberto Cañales

Estelí Capote

Jorge Capote

María Carrasquillo

Luis Carrión

Evelyn Claudio

Nalix Colón Alvarado

Leonides Colón

Lic. Rubén Colón Morales

Myrna Conti

Nilda Collazo Santos

Luis Cordero Santini

Manuel Coss Pontón

Wilson Coss

William Cruz Alicea

Carmen María Cuevas

Zaida Dalmau

Elsie De Jesús Dávila

Iris de La Rosa

Rev. Harry Del Valle

Alfredo Del Valle Baltes

Prof. Lourdes Díaz Figueroa

Armengol Domenech

Carlos Echevarría

Dr. Iván F. Ellas Rivera

Dr. Wilmer Estrada Cruz

Aníbal Feliciano

Federico Fernández Salgado

Prof. José Fernández

Ángel Francisco Ferrer

Juan A. Figueroa

Saturnino Figueroa

Richard Figueroa

Lic. Julio E. Fontanet Maldonado

Eli Fontánez

Ricardo Fraga

Perla Franco Cardona

Migdalia Fraticelli

Dra. Tania García

Ana María García

Dr. Antonio Gaztambide Géigel

Ángel González

Dr. Francisco J. González

Lic. Manuel de J. González

Sarah González López

Milagros González

Carlos Gómez

Juan L. Gómez

Hiram Guadalupe

Gary Gutiérrez

Lic. María de Lourdes Guzmán

Lic. Arturo Hernández

Dra. Blanca Hernández Sierra

Ing. Iván O. Hernández Martínez

Francisco Hernández Ortega

Ing. Raymond Hernández

Lic. Sylvia Juarbe Berríos

Asambleísta MVC- Mildred Laboy Abreu

Sonia Laboy

Prof. Ángel David Lahoz Arroyo

Lic. Jaime A. Lamboy Riley

Dr. Agustín Laó Montes

Dr. Jorge Lefevre Távarez

Dr. Lidy López

Dr. Víctor López Cruz

Revda. Agustina Luis Núñez

Prof. José Víctor Madera

Ing. Ivette Malpica

Lic. Julio Marcano

Mari Mari Narváez

Rosa Mari Pesquera

José Martín Ramos

Arturo Massol Deyá

Juan Carlos Martínez Cruzado

Rev. Heriberto Martínez Rivera

Dra. María de Lourdes Martínez

Antonio (Toño) Martorell

Richard Matos Luyanda

Dra. Nilsa Medina

Pablo Medina Cruz

Wilbert Medina Santos

Helena Méndez Medina

Neira Mendoza

Lic. Florencio Merced Rosa

Alida Millán Ferrer

Claribel S. Millán Ferrer

Lucy M. Millán Ferrer

Lic. Enrique Miranda Merced

Andrés "Andy" Montañez Rodríguez

Miriam Montes Mock

Judith Morales

Gervasio Morales Rodríguez

Luis Muñiz Cruz

Prof. Julio Muriente Pérez

Lic. Lourdes Muriente Pérez

Prof. Tony Nadal

Néstor Nazario Trabal

Lic. Daniel Nina

Fernando Oliveros Lora

Julio Luis Ortega

Carmen Ortiz Abreu

William Ortiz Negrón

Arq. José Ortiz Colón

Omar Orrusti Santana

Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora

Ing. Carlos Pacheco Irizarry

Lic. Sonia Palacios

José (Che) Paralitici

José Miguel Pérez Otero

Dra. Doris Pizarro Claudio

Bitita Plumey Banuchi, pres. PIP, en Isabela

Andrés Príncipe Jacome

Arq. Edwin Quiles Rodríguez

Dra. Martha Quiñones Domínguez

Guillermo Ramírez Muñiz

Madeline Ramírez Rivera

Pedro Ramírez

Dr. Aarón Gamaliel Ramos

Lic. Wilma Reverón Collazo

Dra. Ethel Ríos Orlandi

Dr. José Ríos Orlandi

Héctor Rivas Colón

Dr. Carlos Rivera Lugo

Dra. Carmen Rivera Lugo

David Rivera

Flavia Rivera Montero

José (Tato) Rivera Santana

Agro. Gregorio Rivera Soto

Lic. Nora Rivera

Milagros Rivera, por el Comité de Solidaridad con Cuba

Dra. Waleska Rivera Oquendo

José (Lole) Rodríguez Báez

Dra. Norma Rodríguez

Gabriel Andrés Rodríguez Fernández, Planificador

Nereida Rodríguez Olan

Dr. Ramón Rodríguez

Prof. Ángel Rodríguez Rodríguez

David Rosa Calderín

Carlos Fernando Rosado

Lic. José Juan Rosado

José M. Rosado Martínez

Prof. Abraham Ruiz

Olga I. Sanabria Dávila, J.D.

Digna Sánchez

Daisy Sánchez

David Santana

Revda. Eunice Santana Melecio

Lourdes Santana Ocasio

Amarilis Santiago

Mildred Santiago Ortiz

Lic. Javier Santiago Santos

Revda. Agustina Santos Lunis

Joselyn Santos Valderrama

Prof. Jimmy Searle Collazo

Profa. Luisa Seijo Maldonado

Wenceslao Serra Deliz

Ana M. Serrano Reyes, Federación de Maestros

Julio Serrano

Dr. Carlos Severino Valdés

Lic. José Silva Riollano

América (Meca) Sorrentini

Lic. Jorge Tantao Echevarría

Andrés Torres

Lic. Julio Eduardo Torres

Ruperto Torres

Francisco Torres López

Carlos Uriarte

Dra. Yadira Vázquez Rivera

Lic. Carlos J. Vega

Juan Alberto Velázquez Montes

Jaime Vélez

Wilfredo Vélez

Luis Villafañe

Daniel Villarini Baquero

Lic. Eduardo Villanueva Muñoz

... entre otras firmas.