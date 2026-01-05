Condenan jóvenes de Granma agresión de Trump a Venezuela (+Fotos)

Orlando Fombellida Claro | Fotos: Armando Yero la O y Rafael Martinez Arias

Bayamo, 5 ene (ACN) Pioneros y jóvenes de la provincia de Granma, en el oriente de Cuba, condenaron la reciente agresión militar a Venezuela y el secuestro de su presidente, ordenados por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

En un patriótico acto realizado hoy, en esta ciudad, el alumno de Educación Primaria, Kevin Rosales Mendoza, expresó que los miembros de la Organización de Pioneros José Martí rechazan la reciente agresión yanqui a la nación bolivariana.

"Exigimos la liberación de Nicolás Maduro y rechazamos las acusaciones y amenazas en contra de naciones como Colombia, Nicaragua, México y Cuba ", añadió.

Samantha Infantes Garcés, estudiante de onceno grado, en nombre de los miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, denunció también el criminal ataque de los Estados Unidos contra la hermana Venezuela.

Profundo repudio al crimen yanqui contra los venezolanos, expresó Luis Raidel Hernández Donatién, presidente provincial del Movimiento Juvenil Martiano.

Reafirmó, además, la invariable postura antiimperialista de los cubanos y la decisión de no permitir un retroceso histórico en el que Estados Unidos controle nuevamente nuestras naciones.

El estudiantado universitario granmense está en pie de lucha en defensa de Venezuela y su presidente legítimo, proclamó Oscar Alejandro Rodríguez Agüero, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la sede de altos estudios de Granma.

Hablo desde la conmoción, el dolor y la rabia que causa el cobarde ataque perpetrado por Estados Unidos contra nuestra América, subrayó Luis Antonio Vega Guerra, en nombre de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Los oradores coincidieron en que el verdadero objetivo de esa acción es el interés de Estados Unidos de apoderarse de las riquezas de Venezuela.