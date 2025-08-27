Canciller cubano: EE.UU. busca reimponer dominio en Latinoamérica

ACN | Tomada de la cuenta en X de @BrunoRguezP

La Habana, 27 ago (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, criticó hoy el envío de más buques militares de Estados Unidos al Caribe, al asegurar que de esta forma Washington busca reimponer su dominación en América Latina.

El Canciller alertó en X que este refuerzo, tras el despliegue de hace unos días de fuerzas aéreas y navales en la zona, crea un grave peligro para la paz regional.

Envío por #EEUU de más buques militares al Caribe crea grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América con ridículo pretexto de enfrentar narcotráfico.



Responde a la agenda de políticos corruptos como el Secretario de Estado. pic.twitter.com/1J2BgkCpPc — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 27, 2025

Rodríguez Parrilla calificó de ridículo el pretexto para estas operaciones militares, las cuales, según la Casa Blanca, se realizan para enfrentar a los carteles de la droga, que, aseguran, representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En su mensaje, el ministro cubano de Relaciones Exteriores también afirmó que este despliegue responde a la agenda de políticos corruptos como el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Un oficial del Departamento de Defensa estadounidense, citado por CNN, dijo que el despliegue tiene una intención disuasoria, aunque recalcó que la presencia de estas tropas da al mando militar un abanico de opciones para utilizar la fuerza si lo considera necesario.

La pasada semana el jefe de la diplomacia cubana ratificó que América Latina y el Caribe debe ser respetada como Zona de Paz, como se proclamó desde 2014 por los jefes de Estado de la región.