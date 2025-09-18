Suscribe Cuba acuerdo sobre alerta de tsunamis 

La Habana, 18 sep (ACN) Cuba suscribió un acuerdo sobre alerta de tsunamis con la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés), a fin de mejorar la planificación y capacidad de respuesta ante este tipo de desastre natural.

El documento fue firmado por los doctores Robert Floyd y Armando Rodríguez Batista, Secretario Ejecutivo y ministro de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, en ese orden, en la sede de su agrupación, creada el 19 de noviembre de 1996 en el Centro Internacional de Viena, Austria.

Una información del sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cubaminrex), señala también que el acuerdo posibilitará a la Defensa Civil cubana la recepción en tiempo real de los datos registrados en las estaciones sísmicas del CTBTO asentadas en la región.

Su admisión supondrá para Cuba una mejora sustancial en las capacidades de detección y caracterización de los terremotos que pudieran originar tsunamis y, con ello, un aumento de la rapidez y fiabilidad de su sistema de alerta.

CTBTO desarrolla los términos del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996, y su Comisión Preparatoria cuenta con un sistema internacional de vigilancia, basado en una red de estaciones sísmicas, hidroacústicas, infrasónicas y de radionúclidos.

Entre sus fines científicos figura el apoyo al control de alerta de tsunamis con el aprovechamiento de la infraestructura propia.