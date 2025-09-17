Labora Copextel Holguín en el respaldo energético de servicios

Holguín, 17 ago (ACN) La filial de la Empresa Copextel en Holguín trabaja en la creación de respaldo eléctrico basado en el uso de la energía solar para asegurar la continuidad de servicios esenciales, como la atención médica y trámites bancarios, contribuyendo al cambio de la matriz energética.

George Aguilera Proenza, jefe del grupo Proyecto de la entidad, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que diseñan sistemas fotovoltaicos dirigidos a instituciones de la producción y los servicios, de modo que mantengan la atención y ofertas a la población en medio de la compleja situación electroenergética que atraviesa el país.

Entre las entidades para las que desarrollan estos proyectos están el Aeropuerto Internacional Frank País, el sector de la pesca y el Banco Popular de Ahorro, con el que planean montar paneles en varias sucursales.

El objetivo es priorizar el suministro a cajeros automáticos exteriores y, al menos, a una caja con el objetivo de evitar interrupciones por cortes eléctricos y asegurar el pago de la chequera a jubilados y asistenciados sociales, señaló.

Como parte de los programas en los que participan que promueven el bienestar social, entre los que destaca el proyecto Fortalecimiento del Liderazgo y Participación de la Mujer en el Sector de la Energía Renovable en Cuba (Former), colaboran en la instalación de sistemas aislados en localidades de difícil acceso de varios municipios.

Aguilera Proenza añadió que también instalan sistemas de inyección a red y de protección contra rayos, incluyendo los de puesta a tierra, fundamentales para la seguridad de las centrales en áreas abiertas.

La filial de Copextel en Holguín contribuyó este 2025 a la materialización de los parques fotovoltaicos Corúa Cinco, en Mayarí; Providencia, en el municipio cabecera; y La Caridad-Potrerillo, en Rafael Freyre, con capacidad de 21.8 megavatios cada uno, los cuales ayudan a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a fortalecer la generación nacional.