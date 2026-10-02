Intercambian académicas camagüeyanas sobre problemáticas ambientales

Camagüey, 2 oct (ACN) Con el tema "Gestión aplicable a las problemáticas derivadas del cambio climático y de los cambios a los usos del suelo" prosiguió, en la Universidad de Alcalá, España, el programa de formación del proyecto internacional SAGRIT, en el cual participan cuatro docentes investigadoras de la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz

Según refiere el perfil en Facebook de la UC, durante la sesión de trabajo, se abordaron temáticas relacionadas con los sistemas extensivos cerealistas, la transmisión de enfermedades por garrapatas y otras zoonosis, los sistemas integrados de agricultura y ganadería, así como la gestión y recuperación de la fertilidad de los suelos.

De igual manera, los participantes dialogaron acerca de las especies arbóreas y arbustivas como potencial forrajero en España y Cuba, además de las estrategias integradas en agricultura y ganadería con ejemplos en la nación caribeña.

Precisamente, añade la citada fuente, el Proyecto Internacional SAGRIT incluye en su programa de formación la capacitación sobre estas temáticas en las que están inmersas, en sinergia con otro proyecto, Yailé Caballero Mota y Yanela Rodríguez Álvarez, destacadas investigadoras de la Inteligencia Artificial (IA) en la UC.

Este espacio, señaló Caballero Mota, permite comprender la teoría, conocer cómo se manifiesta en la práctica el uso de estas herramientas, lograr modelos de IA que aporten al desarrollo agropecuario en la Isla, y, además del trabajo en la academia, muestra a través de visitas de campo, experiencias españolas e italianas.

Agrega la nota que también hace sinergia con "AI4DIET:, un proyecto de investigación financiado por el Plan Francia 2030, coordinado por el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE) de Francia y al cual profesores y estudiantes tributan con sus resultados.

La propuesta busca mediante el empleo de la IA impulsar estrategias para la alimentación de animales de granja y apoyar la transición agroecológica de las ganaderías, afirmó Caballero Mota.

Con la relación que logran ambos proyectos, aseveró, se logran contrastar modelos y se fortalece el trabajo desde lo teórico y práctico con los estudiantes que se encuentran realizando tesis de grado orientadas al desarrollo de herramientas digitales para la investigación en nutrición animal y a la propuesta de la aplicación web "Sistema de Gestión Nutricional de Alimentos para Rumiantes", explicó el citado perfil digital.