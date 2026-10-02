Camagüey: Impulsa Cámara de Comercio internacionalización de mipymes

Elizabeth Lemes Álvarez / Fotos: Cortesía de la Cámara de Comercio de Camagüey

Camagüey, 2 oct (ACN) Con un enfoque en la internacionalización de las mipymes y el fortalecimiento del encadenamiento productivo territorial la Cámara de Comercio de Camagüey-Ciego de Ávila impulsa la implementación de las 176 nuevas medidas económicas aprobadas en el país.

En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, Iris Dalia Jiménez Valero, delegada de la entidad, consideró que en el ámbito de la internacionalización, destaca la puesta en marcha del Programa Booster, un instrumento de aceleración exportadora para mipymes cubanas en sectores agroalimentarios, nuevas tecnologías, industrias culturales y energías renovables, con prioridad en mercados de América del Norte y Europa.

El programa ofrece acompañamiento técnico, formación y vinculación comercial durante un período de nueve a 12 meses.

Sobre el acceso a divisas, Jiménez Valero explicó que la Resolución 102/2026 del Banco Central de Cuba (BCC) autoriza la apertura de cuentas bancarias en divisas por personas naturales y jurídicas sin necesidad de autorización previa del BCC, lo que representa una oportunidad para los actores económicos no estatales.

Señaló que la Cámara ofrece asesoría técnica para aprovechar esta Resolución, y anunció que próximamente se realizará un taller para explicar el funcionamiento de la medida.

La directiva también se refirió al evento Innova Camagüey con visión empresarial, celebrado en agosto, donde más de 100 participantes intercambiaron buenas prácticas y se visibilizaron productos y servicios innovadores orientados a la sustitución de importaciones y la exportación.

En la Asamblea de Balance de 2025, la Cámara de Comercio de Camagüey-Ciego de Ávila evaluó los logros y desafíos del año y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial territorial.

Jiménez Valero enfatizó que el principal obstáculo sigue siendo el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, el cual limita el acceso a mercados y financiamiento.

Las nuevas medidas amplían el espacio de actuación de los actores no estatales y ofrecen mayores posibilidades de operación.

Nuestro mensaje a las mipymes y cooperativas, dijo, es que se acerquen a la Cámara, que aprovechen el acompañamiento jurídico, las rondas de negocios y los programas de aceleración exportadora.

Hay herramientas, hay voluntad y hay espacio para crecer, concluyó la delegada territorial.