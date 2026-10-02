Esclarece Minint hechos delictivos en Ciencias Médicas de Villa Clara

Santa Clara, 2 de oct (ACN) Fuerzas especializadas del Ministerio del Interior (Minint) en Villa Clara esclarecieron de manera integral una cadena de hechos delictivos perpetrados contra múltiples dependencias de la Universidad de Ciencias Médicas, resultado técnico-operativo que propició la captura de tres presuntos implicados y la recuperación paulatina de valiosos recursos materiales sustraídos.

Las acciones indagatorias se activaron tras denunciarse reiteradas sustracciones de bienes estatales que vulneraban la seguridad de espacios docentes y asistenciales de la casa de altos estudios, afectando de manera directa a inmuebles tan sensibles como la Facultad de Estomatología, la Facultad de Enfermería y otras dependencias ramales.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias,el teniente coronel Sandy Pérez Vázquez, jefe de la Unidad Provincial de Investigación Criminal detalló que el rigor analítico y el seguimiento sistemático de pistas condujeron inicialmente a la identificación de dos ciudadanos sospechosos de participar en las acciones vandálicas.

Explico que con el respaldo de los órganos de instrucción penal, los peritos ejecutaron registros domiciliarios minuciosos que posibilitaron el decomiso inmediato de un dispensador de agua, un aparato de televisión, el condensador de un equipo de climatización y terminales telefónicas que guardaban correspondencia inequívoca con los inventarios de los objetos denunciados.

Asimismo dijo que a partir de los interrogatorios rigurosos y las subsiguientes diligencias operativas realizadas en diferentes puntos del territorio, los investigadores precisaron la ubicación exacta de otros efectos ocultos por los infractores, logrando rescatar dos ventiladores adicionales, un climatizador completo y un segundo televisor, al tiempo que prosiguen las acciones de rastreo para reintegrar la totalidad de las pérdidas a la entidad educativa.

En ese sentido explicó que en dichos sitios, los infractores aprovecharon los periodos de menor afluencia de personal y las vulnerabilidades detectadas para consumar la apropiación ilegal de tanques de almacenamiento de agua, equipos de computación, ventiladores y televisores destinados al proceso formativo y al confort institucional.

El teniente coronel Pérez Vázquez subrayó que el avance de las pesquisas permitió vincular de manera directa a tres ciudadanos con este entramado delictivo, quedando esclarecidos con contundencia probatoria cuatro hechos diferenciados de hurto y fuerza en las cosas.

Finalmente aseveró que la carpeta investigativa permanece abierta y dinámica con el propósito de individualizar con absoluta precisión las responsabilidades penales de cada implicado, recuperar el resto del patrimonio institucional y comprobar posibles nexos con eventos ilícitos análogos registrados previamente en el entorno universitario.

El esclarecimiento de este caso pone de relieve la efectividad de la denuncia oportuna y la labor perseverante de los órganos del Minint en el combate frontal al delito, confirmando que en el sistema social cubano la ley se aplica con rigor inquebrantable y no existe el menor resquicio para la impunidad