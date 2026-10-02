Analizó Díaz-Canel Transformaciones Económicas y Sociales en podcast

La Habana, 2 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, condujo esta semana un nuevo episodio del podcast “Desde la Presidencia”, dedicado a las Transformaciones Económicas y Sociales en curso en la nación.

Según precisaron fuentes de Presidencia, acompañaron al mandatario el miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, y la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, quienes compartieron valoraciones sobre el proceso de cambios.

Díaz-Canel afirmó que “se ha trabajado con mucha responsabilidad, con mucho tesón, con mucha disposición de que este proceso avance bien”, y subrayó que las Transformaciones constituyen “un proceso necesario para enfrentar creativamente el principal obstáculo al desarrollo económico, social y humano de nuestro país”.

El Presidente denunció que Cuba enfrenta “una guerra multidimensional, económica, ideológica, cultural y comunicacional”, con medidas coercitivas que buscan asfixiar la economía. “Es fuerte el desafío, pero no vamos a detenernos”, aseveró.

Marrero Cruz precisó que en tres meses se diseñaron 160 propuestas de implementación y se aprobaron 197 normas jurídicas, lo que abre el camino para avanzar en la materialización de los cambios.

Señaló que se han aprobado más de tres mil 600 nuevas Mipymes, que se suman a las 16 mil 100 existentes, junto a 448 cooperativas no estatales y más de 385 mil trabajadores por cuenta propia.

El Primer Ministro destacó que las Transformaciones buscan fortalecer el socialismo cubano y equilibrar lo económico con lo social, mediante medidas como incrementos salariales en el sector presupuestado y protección a personas vulnerables.

“Nosotros sí tenemos plena confianza y seguridad de lo que se está haciendo”, expresó.

La ministra de Justicia, Gamón Verde, informó que se han elaborado y aprobado 105 disposiciones jurídicas en tres meses, y que actualmente existen 197 listas para respaldar el proceso.

Subrayó que todas las normas se publican en la Gaceta Oficial para garantizar transparencia y cumplimiento.

Díaz-Canel resaltó la resiliencia del pueblo y afirmó que la construcción del consenso es un proceso dialéctico, abierto a nuevas ideas. “La permanencia de la Revolución es la mejor prueba de que vamos bien encaminados”, acotó.

A lo que agregó para culminar: “el compromiso es que no vamos a detenernos y que vamos a seguir siendo consecuentes y coherentes con la implementación de las Transformaciones”.