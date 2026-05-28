Instrumento clave para la planificación y el desarrollo (+Fotos)

La Habana, 28 may (ACN) La primera Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, analizada hoy en un taller especializado, constituye instrumento clave para la planificación y el desarrollo, y permite identificar líneas de prioridad y ejes estratégicos.

Andrea Armas Rodríguez, directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación (CIT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), dijo en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias que el taller desarrollado, este jueves en la capital, da inicio al proceso de elaboración de la estrategia y responde a uno de los mandatos que estableció la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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La doctora en ciencias subrayó que la CIT puede contribuir a la solución de los problemas más urgentes hoy en el país, dar atención y lograr un desarrollo sostenible y que impacte de manera directa en el desarrollo económico y social de Cuba.

Por lo tanto, es uno de los instrumentos más significativos que la ley establece, comentó la experta, y agregó que tratan de poner método científico a todo lo que hacen, exploran el contexto internacional en busca de las mejores prácticas que existen en el mundo, agregándoselo al saber hacer y al conocimiento que poseen los cubanos para enfrentar una tarea como esta.

Es un ejercicio participativo y transparente, por ello interesa poner en contexto el tema, formular las ideas principales, para después llevarlo a un proceso de consulta que permita amplitud y alcance para la toma de las decisiones finales, acotó la doctora en ciencias.

En el taller para la construcción de la estrategia nacional de CTI participa un quórum que es diverso, representantes del sector empresarial, del sector académico, de la política pública para lograr consensos y que sea una estrategia de ciencia, tecnología e innovación que responda a la Cuba de hoy, a las necesidades, y que también permita ir estratégicamente visualizando cuál es el futuro del país y hacia dónde se quiere avanzar, afirmó.

Andrea insistió en que las urgencias están claras y definidas desde las prioridades propias del plan de Gobierno que tiene establecido el país: incrementar las exportaciones y la ciencia, la tecnología y la innovación pueden aportar mucho a que los renglones exportables del país se incrementen, se diversifiquen y además sean realmente aportes importantes a la economía.

También el tema energético, la producción de alimentos, clave para la sostenibilidad, la salud y biotecnología constituyen desafíos identificados, dijo Armas Rodríguez.

Referido al acompañamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI), la directiva del Citma explicó que es un vínculo de trabajo que data de muchos años y una contribución importante porque los visualiza, permite acciones de colaboración internacional, el desarrollo de proyectos, financiamientos a actividades, pero sobre todo es un organismo internacional que puede apoyar mucho a Cuba en el contexto actual.

El taller contó con la presencia de Rudy Montero Mata, viceministro primero del Citma, y otros directivos del sector, académicos y especialistas.