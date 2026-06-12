Celebra XX graduación Instituto Preuniversitario Hermanos Martínez Tamayo (+Fotos)

La Habana, 12 jun (ACN) El Instituto Preuniversitario Vocacional Hermanos Martínez Tamayo efectuó hoy su XX graduación, con la presencia del miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y viceministro del Interior, general de división Jesús Manuel Burón Tabit.

Según informó el Ministerio del Interior (Minint) en su perfil en la red social Facebook, en el acto se conoció que 61 alumnos concluyeron estudios de bachillerato con el ciento por ciento de promoción, resultado conseguido de manera consecutiva durante 16 años.

Los seis mejores graduados recibieron sus diplomas de manos del viceministro del Interior, y profesores y familiares hicieron la entrega al resto de los egresados.

Más de la mitad de los graduados finalizaron con promedio superior a 85 puntos y continuarán estudios en el Instituto Superior del Ministerio del Interior Eliseo Reyes Capitán San Luis, en otras instituciones militares o universidades civiles, como cadetes insertados.

La estudiante Jésica Izaguirre, reconocida como alumna más integral, declaró: “Hoy al cerrar esta etapa, lo hacemos con el pecho lleno de orgullo y la firme convicción de representar con dignidad a la juventud del Ministerio del Interior; en el futuro, serviremos con la misma pasión de los Hermanos Tamayo, este ha sido el lazo que nos unió de por vida”.

La primer coronel Raida Rodríguez Gálvez, jefa de la Dirección de Preparación y Ciencia del Minint, expresó a los recién graduados que “al cruzar este umbral, lleven consigo las enseñanzas de sus maestros, el apoyo de sus familias y la convicción que el futuro de la Patria está en sus manos”.

El Instituto recibió recientemente la visita del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el miembro del Buró Político y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

En el intercambio con los jóvenes, el mandatario ratificó que allí “existe un modelo educativo distinto, innovador y exigente”, al referirse a la obra sostenida de este centro único de su tipo en el país.

Los egresados del Instituto Preuniversitario Vocacional Hermanos Martínez Tamayo se incorporarán a estudios superiores en instituciones militares y universidades, como parte de la formación integral que los prepara para servir en la defensa de la patria, en correspondencia con la tradición de compromiso y disciplina que distingue a este centro.