Rechazó Cupet sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.

La Habana, 12 jun (ACN) La Unión Cuba-Petróleo (Cupet) rechazó categóricamente las sanciones recién anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por considerar que buscan afectar el normal desenvolvimiento de sus operaciones y golpear un sector estratégico del país.

La entidad denunció en un comunicado que las medidas restringen el acceso a recursos financieros y tecnológicos indispensables para el funcionamiento de la industria, con el propósito de agravar la crisis energética y limitar el desarrollo económico de Cuba.

A pesar de los obstáculos impuestos, los trabajadores del sector ratificaron su compromiso con la defensa de los intereses del pueblo cubano y aseguraron la continuidad de los servicios esenciales.

Subrayó Cupet que ninguna sanción externa podrá quebrar la voluntad de sus colectivos laborales ni detener la misión de servir a Cuba con transparencia, responsabilidad y disciplina.

La empresa destacó que la fuerza de la organización reside en la unidad y entrega de sus trabajadores, quienes han demostrado capacidad para enfrentar las dificultades con creatividad, eficiencia y sentido de responsabilidad social.

Convocó a mantener la cohesión, la disciplina y la eficiencia en cada tarea, conscientes de que toda acción realizada en pozos, plantas e instalaciones petroleras constituye un aporte directo a la resistencia y al bienestar del pueblo.

Cupet afirmó que, con la unidad de sus colectivos y la firmeza que caracteriza a la industria, continuará enfrentando cada desafío y sostendrá intacto el compromiso de defender la soberanía nacional frente a cualquier intento de agresión externa.

El gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a Cupet en la lista de Entidades Especialmente Designadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro.

A raíz de esta medida, los estadounidenses tienen prohibida cualquier transacción o negocio con Cupet, salvo que posean una licencia específica de la OFAC; además, las personas y empresas extranjeras que hagan negocios con la entidad cubana corren el riesgo de recibir sanciones.