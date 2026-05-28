Sesiona taller sobre estrategia de ciencia, tecnología e innovación

La Habana, 28 may (ACN) Una hoja de ruta para la construcción de la estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI) de Cuba, sesiona hoy en un taller conjunto como instrumento de la política de la Ley de CTI.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI) y su oficina en Cuba acompaña al ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y a la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas (AXIS) en el diseño, implementación de la estrategia y en la capacitación de especialistas.

En presencia de Daimar Cánovas Gonzales, viceministro del CITMA, y Iosmara Fernández Silva, directora de la oficina de la OEI en Cuba, se tratan tópicos como los desafíos sociales y ambientales en los países que integran la organización de carácter gubernamental desde la perspectiva de la cooperación, el desarrollo sostenible, cambio climático, entre otros.

Las experiencias internacionales del proceso de construcción de las estrategias nacionales de CTI fue tema presentado por el doctor Ricardo Casate Fernández, director de programas y proyectos del CITMA, en las que se incluyen prácticas de seguimiento y evaluación de los planes.

Una de las prioridades del CITMA es la implementación de la Ley de CTI, y la OEI proporciona recursos y asistencia técnica contínua para apoyar en ese objetivo.

La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cuba tiene como objetivo reorganizar el sistema nacional para vincular la investigación con las necesidades productivas y sociales del país.

Entre los aspectos más relevantes aparece la articulación con el desarrollo local, gestión por proyectos, incentivos al personal científico, fomento de la innovación empresarial con la inclusión de actores económicos de las formas de gestión no estatal.

La OEI con su oficina en Cuba desde el año 2022 acompaña este programa y apuesta por el desarrollo sostenible.