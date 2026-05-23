Holguín honrará efeméride ambiental con jornada dedicada a Fidel

Holguín, 23 may (ACN) Con múltiples actividades enfocadas en adolescentes y jóvenes, la provincia de Holguín festejará el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, con una jornada que rendirá tributo a Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana en el año de su centenario.

Entre las acciones sobresalen concursos, festivales, eventos teóricos, charlas educativas y encuentros con actores comunitarios para promover la conciencia ecológica desde un enfoque histórico, científico y participativo.

Las actividades tienen como objetivos fomentar la acción concreta y colectiva frente a la crisis climática y utilizar herramientas de comunicación innovadoras para conectar con las nuevas generaciones, reseña el programa de la jornada.

Refiere que en esta ocasión se incluirán espacios en redes sociales con el propósito de involucrar a adolescentes seguidores de plataformas interactivas mediante ejes temáticos como el pensamiento ambiental de Fidel Castro y la ejecución de investigaciones sobre el cambio climático, donde la participación comunitaria resulta esencial.

En la jornada intervendrán organismos como Educación, Salud y Cultura, los cuales ofrecerán propuestas ambientalistas en escuelas, parques y plazas del territorio oriental, con resultados en la reforestación y protección de cuencas hidrográficas.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue instituido por la Organización de Naciones Unidas para concientizar a la población mundial sobre la protección del entorno, una de las prioridades del gobierno cubano.

En la nación caribeña se ejecutan acciones cotidianas encaminadas a preservar la naturaleza, donde Holguín sobresale en el desarrollo de programas para reducir fuentes contaminantes industriales, fomentar el uso de energías limpias y fertilizantes naturales en la agricultura y aplicar la ciencia y la innovación tecnológica.

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