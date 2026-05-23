 Denuncia Morales Ojeda el uso de la mentira como arma

La Habana, 23 may (ACN) En los momentos actuales la administración de Estados Unidos ha intensificado su hostilidad contra Cuba recurriendo a su arma más antigua: la mentira.

Así denuncio hoy en su perfil oficial de X, el doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien aseveró que esta ofensiva difamatoria es parte de una práctica histórica que utiliza acusaciones fraudulentas para justificar agresiones contra países soberanos.

En su mensaje, Morales Ojeda enfatiza que mientras se manipula con la oferta de una supuesta “ayuda humanitaria” de 100 millones de dólares, la realidad muestra un recrudecimiento del bloqueo, la imposición de sanciones secundarias para impedir la llegada de combustible y una narrativa belicista alimentada por la prensa hegemónica.

La Revolución ha desenmascarado cada una de estas maniobras, advirtiendo que cualquier intento de usar tales excusas para una agresión se topará con la resistencia firme de un pueblo que conoce el peso de las mentiras y del bloqueo.